¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

Con apenas 16 años de edad, Nathalia Lares Pirela, nacida en Maracaibo, estado Zulia, ya inició sus pasos como actriz en el cine internacional.

Su primer papel en la pantalla grande es en la película “Brownsville Bred”, donde interpreta a Elaine, una historia cargada de emociones que se estrenó en el L.A. Latin Film Festival. Desde Nueva York hasta Puerto Rico, Nathalia vivió un rodaje intenso, lleno de aprendizajes y momentos inolvidables que marcaron el inicio de una carrera prometedora.

Lo que comenzó como un sueño a los ocho años de edad, hoy se convierte en una realidad y sirve de inspiración para muchas familias migrantes que apuestan por el arte como camino de transformación.

Además de ser actriz, Nathalia canta, compone y toca el piano, demostrando que tiene talento de sobra.

Su nombre ya empieza a sonar fuerte en la industria del cine, con un futuro realmente prometedor.

Orgullosa de sus raíces

En una reciente publicación de la talentosa joven marabina en sus redes sociales expresó su orgullo por todo lo alcanzado hasta el momento en su carrera en la pantalla grande que apenas empieza.

Agradeció a todo el elenco de la película "Brownsville Bred", que con un mensaje contundente, son tan importantes. "Brownsville Bred presenta una historia única que aborda temas complejos, pero también resalta el vínculo entre padres e hijas, sin importar de dónde vengan".

"Con esta historia, espero no solo compartir lo que Elaine ha trabajado tan duro para lograr, sino también representar a mi país, Venezuela. Todo mi esfuerzo y dedicación en esta película son para mi país y su gente. Esto es lo que realmente somos los venezolanos", expresó Nathalia junto a un emotivo video con un compilado de las grabaciones y promoción de la película.

