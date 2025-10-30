Jueves 30 de octubre de 2025
De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Con una sencilla camiseta blanca que realzaba su figura atlética, Christopher lucía seguro y relajado mientras tomaba su batido de proteínas.

Por Ernestina García

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física
Christopher Schwarzenegger está dando mucho de qué hablar, y no solo por su famoso apellido. El hijo de 27 años de Arnold Schwarzenegger se unió a su hermana Katherine, Chris Pratt y sus hijos para una divertida salida familiar a un campo de calabazas en Brentwood el fin de semana, luciendo una forma física impresionante y una musculatura espectacular tras su drástica pérdida de peso en los últimos años.

Con una sencilla camiseta blanca que realzaba su figura atlética, Christopher lucía seguro y relajado mientras tomaba su batido de proteínas. Sus bíceps y hombros estaban a la vista, evidenciando los resultados de lo que parecía ser una dedicación seria al ejercicio. Con el cabello ligeramente despeinado y un reloj inteligente en la muñeca, lograba el equilibrio perfecto entre lo relajado y lo atlético.

Más tarde, se vio a Christopher haciendo malabares con varias calabazas, un momento casual que, a juzgar por sus brazos ahora musculosos, bien podría haber pasado por una sesión de gimnasio. Lucía un look deportivo con pantalones de chándal oscuros, zapatillas y una sudadera atada a la cintura mientras buscaba entre las calabazas. La transformación de su físico es sencillamente asombrosa, y sus fans lo han notado.

Christopher ha saltado a la fama gracias a que a principios de este año admitió que en los últimos años había emprendido un proceso de acondicionamiento físico y pérdida de peso, llegando a perder hasta 30 libras, y ahora muestra con orgullo los frutos de su esfuerzo.

Noticias de Maracaibo
