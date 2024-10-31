Lunes 18 de agosto de 2025
Demandan al rapero Metro Boomin por agresión sexual que resultó en embarazo

Una mujer presentó el martes una demanda ante un tribunal de Los Ángeles (California, EE.UU.) en contra del rapero Metro…

Por Ernestina García

Foto rapero ganador de un Grammy
Una mujer presentó el martes una demanda ante un tribunal de Los Ángeles (California, EE.UU.) en contra del rapero Metro Boomin, ganador de un Grammy, por presunta agresión sexual que resultó en un embarazo durante septiembre de 2016, informa TMZ.

Vanessa LeMaistre relata en su demanda que, en aquel entonces, mantenía una buena amistad con Metro, por lo que la había invitado a pasar un rato en su estudio de música en Los Ángeles, donde lo vio consumir codeína. Vanessa dijo que sufría de depresión por la muerte de su hijo de nueve meses y decidió tomar media pastilla de Xanax y un trago de alcohol para sobrellevar su tristeza. Esto provocó que se desmayara.

Cuando logró despertarse, recuerda que vio a Metro encima de ella practicándole actos sexuales. Sin embargo, volvió a perder el conocimiento y despertó en la habitación de un hotel en Beverly Hills junto con él, y asegura que no tiene recuerdos de cómo llegó hasta allí.

Varias semanas después, Vanessa se enteró que había quedado embarazada y asegura que la única posibilidad es que fuera de Metro, ya que no había mantenido relaciones sexuales con nadie más. En noviembre de 2016, decidió interrumpir el embarazo.

Reacción del rapero Metro Boomin


Además, la mujer considera que la canción lanzada en 2017 ‘Rap Saved Me’, producida por Metro, cuenta lo que él le había hecho. La letra de la canción dice: "Se tomó un Xanny, luego se desmayó. Soy de la cuneta, no voy a cambiar". Escuchar esta canción y su contenido era horrible para ella y más cuando venía de un hombre a quien consideraba realmente como su amigo, reza la demanda.

Por su parte, el abogado de Metro, cuyo nombre real es Leland Wayne, respondió en un comunicado que el alegato de LeMaistre está lleno de "acusaciones falsas" y es "una extorsión pura". "El señor Wayne se negó a pagarle hace meses y se niega a pagarle ahora. El señor Wayne se defenderá en la corte. Presentará una demanda por procesamiento malicioso una vez que él prevalezca", afirmó.

Noticia al Día/TMZ/RT

