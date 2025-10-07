Demi Moore ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look que evoca la nostalgia de los años 90. La actriz, famosa por su papel en la película "Striptease", ha decidido revivir su icónico flequillo, compartiendo en sus redes sociales una comparación entre su nuevo estilo y una imagen de la película.

“Flequillo antes y flequillo ahora”, escribió la intérprete junto a las imágenes. En la primera, se le ve luciendo una camiseta blanca y jeans, mientras que la segunda captura su look en el clásico de 1996. Este cambio no solo ha sido bien recibido por sus fans, sino que también ha generado comentarios sobre cómo ha rejuvenecido al instante.

Foto: Harper’s Bazaar México

Demi, quien ha mantenido su característico cabello negro azabache, ha optado por un estilismo con ondas suaves y un flequillo voluminoso, creado por el estilista griego Dimitris Giannetos, conocido por trabajar con celebridades como Megan Fox y Camila Cabello. “Cuando Demi me llamó para contarme la emocionante noticia de su nuevo cortometraje y que quería que creara el peinado para su personaje, ¡se me puso la piel de gallina!”, confesó Giannetos.

La actriz ha estado en el centro de atención recientemente por su papel como Bárbara Gucci en el cortometraje "The Tiger", dirigido por Halina Reijm y Spike Jonze, que se estrenó el 23 de septiembre. Agradeciendo a la casa de moda que le permitió regresar a su querido flequillo, Demi ha reafirmado que la elegancia y la reinvención son parte de su esencia.

Con este nuevo look, Demi Moore demuestra que el estilo no tiene edad y que siempre es posible hacer un regreso triunfal. Su capacidad para adaptarse y marcar tendencia sigue siendo un referente en el mundo de la moda y el cine.

