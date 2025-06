Descubrieron 12 canciones inéditas de Michael Jackson en un almacén abandonado

Han pasado ya 15 años desde la muerte del ‘Rey del Pop’, sin embargo, eso no significa que no pueda seguir sorprendiéndonos. El mundo creía haber escuchado la totalidad del talento aplastante de Michael Jackson en cintas como Billie Jean, Thriller, Man in the Mirror o Black or White, pero para la sorpresa de todos sus fans y del mundo moderno, se han encontrado doce canciones inéditas del cantante de Indiana en un depósito del Valle de San Fernando.

Gregg Musgrove, un ex oficial de la Patrulla de Carreteras de California y ahora un entusiasta cazador de tesoros, ha sido el ‘pirata’ que ha encontrado tal botín musical. La grabación de estas cintas coinciden entre 1989 y 1991, durante el periodo previo a su álbum Dangerous. Entre los temas destacan Don’t Believe It, en la que da palabra a los rumores de los presuntos abusos sexuales contra menores de edad y Truth on Youth, este último un dueto de rap con LL Cool J, además incluyen conversaciones entre Jackson y Loren sobre su proceso creativo, según informa Hollywood Reporter.

Este tesoro de melodías también significa de un valor incalculable. Los audios digitales (DAT) fueron encontrados en la ciudad de Van Nuys de Los Ángeles y, según Afp, pertenecía a Bryan Loren, un productor musical que también ha trabajado con artistas como Whitney Houston o Sting.

Aunque esto sea un hito para los fans de Jackson y haya hecho que las leyendas se hagan realidad, Musgrove contrató a un abogado que se puso en contacto con Jackson Estate, la entidad que administra el legado del cantante, y les dejó más que claro que todos los derechos sobre estas grabaciones y composiciones son suyas, lo que significa que el material nunca se podrá hacer público y mucho menos de manera comercial. De modo que el cazatesoros tiene dos opciones: venderlas a un coleccionista privado o guardarlas como un recuerdo exclusivo.

El legado del ‘Rey del Pop’

Michael Jackson fue el famoso que más dinero generó a título póstumo. Su considerable fortuna de 700 millones de dólares se debe, en parte, a la decisión de un juez que permitió la venta de su catálogo a Sony, que adquirió los derechos de publicación y grabación de sus obras maestras. Además, el éxito continuo del musical de Broadway y las producciones en gira de «MJ: The Musical» han contribuido a su legado financiero.

El testamento de Michael Jackson dispuso que el 40% de sus bienes se destinara a sus tres hijos, en partes iguales. Un 20% se asignó a varias organizaciones benéficas que apoyan a niños, mientras que el 40% restante se destinó a su madre, Katherine, cuyo saldo tras su fallecimiento será transferido a los hijos de Michael. Esto implica que sus tres hijos heredarán el 80% de su patrimonio.

Noticia al Día/Información de Forbes