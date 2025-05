Desmienten fallecimiento de Egidio Cuadrado, acordeonero de Carlos Vives: Está en UCI

Según informes, Cuadrado está luchando contra una grave pulmonía que ha preocupado tanto a sus familiares como a sus seguidores.

Egidio Cuadrado, acordeonero de Carlos Vives en la UCI



La noticia de su delicado estado de salud fue compartida por su colega y amigo Félix Carrillo a través de Instagram, quien hizo un llamado a la solidaridad: "Invito a que oremos por la salud de Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, un valor de nuestra música vallenata a la que ha llenado de grandes logros en compañía de su hermano de sueños musicales, Carlos Vives".

Vale aclarar que, no se ha compartido ningún parte médico oficial que actualice sobre el estado de salud de esta leyenda vallenata, pero sus fanáticos y colegas están muy al pendiente de lo que suceda y deseando su pronta recuperación.

Trayectoria de Egidio Cuadrado, acordeonero de Carlos Vives



Egidio Cuadrado, nacido en Villanueva, La Guajira, es una figura emblemática de la música colombiana. Su talento lo llevó a coronarse como Rey Vallenato en 1985, pero fue su participación en televisión, lo que marcó un antes y un después en su carrera.

Cuadrado colaboró con Carlos Vives en la grabación de dos álbumes que se volvieron icónicos: "Escalona: un canto a la vida" en 1991 y "Escalona Volumen 2″. El éxito de estos trabajos inspiró a Vives a formar el grupo musical ‘La Provincia’, donde Egidio se destacó con su virtuosismo en el acordeón.

La pasión de Cuadrado por la música vallenata comenzó a una edad temprana, según lo informó tiempo atrás en una entrevista: "Cuando tenía seis años me llamó la atención la música vallenata porque en casa mi hermano Hugues tocaba el acordeón. En vista de esas ganas de aprender a tocar, mi mamá Cristina Hinojosa me compró un acordeón y esa fue mi más grande felicidad. El acordeón nunca lo he soltado".

La trayectoria de Egidio Cuadrado y su colaboración con Carlos Vives no solo revitalizó el género vallenato, sino que también lo proyectó internacionalmente. Mientras la comunidad artística y sus fans esperan su recuperación, su legado musical continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos en Colombia y más allá.

