Viernes 15 de agosto de 2025
Farándula

Desorden, cigarros y alcohol: Así vive la vida desde hace más de un año Camilín, el hijo de Camilo Sesto

Camilín, el hijo de Camilo Sesto, que ahora se hace llamar Sheila Devil, reapareció. El joven se ha dejado ver…

Por Ernestina García

Desorden, cigarros y alcohol: Así vive la vida desde hace más de un año Camilín, el hijo de Camilo Sesto
Foto referencial Camilín
Camilín, el hijo de Camilo Sesto, que ahora se hace llamar Sheila Devil, reapareció. El joven se ha dejado ver en una terraza cercana a su domicilio mientras fuma y se hace fotos y vídeos.

Visiblemente ojerosa, con la mirada perdida y en mal estado, Sheila se queda pensativa mirando al frente y esboza un gesto de disgusto. Además, salta a la vista la delgadez de sus piernas y sus manos.

Lourdes Ornelas, la expareja de Camilo Sesto y madre de Sheila, se ha mostrado extremadamente preocupada por su único hijo desde hace meses. ¿Conseguirá Sheila Devil salir del bucle en el que vive desde hace tanto tiempo?

A partir del fallecimiento del intérprete español en 2019, su único hijo comenzó a mostrar indicios de que no la estaba pasando bien y cada vez se adentraba más en el tortuoso camino de las drogas y comportamientos nocivos.

Después de varios incidentes públicos y polémicos mensajes, entre ellos su decisión de ya no ser Camilo Blanes Ornelas, sino convertirse en Sheila Devil y sus intenciones de vivir con un traficantes, el heredero del artista había permanecido en relativa calma.

No obstante, esto recientemente cambió y quedó plasmado en el incidente que protagonizó con un medio de su país de origen, en el que ofreció una serie de crudas declaraciones.

Así lo reportó “En boca de todos”, cuyas cámaras lo captaron mientras salía de su casa sin zapatos y aparentemente desorientado, por lo que no le agradó en lo absoluto darse cuenta de que lo estaban filmando y mucho menos ser interceptado por los micrófonos.

Su negativa a dar cualquier tipo de declaración permaneció y Camilo Blanes Ornelas exigió que dejaran de buscarlo en su propio hogar, sobre todo porque la decisión de que se quedara con esta propiedad vino directamente de su padre y este tipo de intervenciones le desagradan de sobremanera.

Camilín lleva una vida de excesos que preocupa a sus fans

Camilín ha mostrado un estilo de vida preocupante. Frecuenta bares y locales nocturnos, lo que ha llevado a especulaciones sobre sus hábitos. En las últimas semanas, compartió fotos en diferentes bares de la localidad de Torrelodones, siempre acompañado de amigos. A esto se suma el deterioro visible en su físico, con cicatrices que se pueden observar en algunas de las imágenes que sube a sus redes sociales.

Aunque Camilín suele compartir fotos en las redes, no se pronuncia sobre su situación ni responde a las preguntas de sus seguidores. Esta falta de comunicación ha aumentado la inquietud de sus fans y personas cercanas.

Noticia al Día/Antena 3

