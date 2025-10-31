Viernes 31 de octubre de 2025
Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

El último arresto tuvo lugar el jueves y el detenido, identificado con el alias de “El Comandante”, está acusado de homicidio calificado, explicó la fiscalía en un comunicado.

Por Ernestina García

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre
Las autoridades mexicanas detuvieron a 16 personas en distintos operativos y por diferentes cargos por el asesinato en septiembre de los músicos colombianos B-King y el DJ Regio Clown, informó la fiscalía del Estado de México el jueves por la noche.

El último arresto tuvo lugar el jueves y el detenido, identificado con el alias de “El Comandante”, está acusado de homicidio calificado, explicó la fiscalía en un comunicado.

Diez de los detenidos son extranjeros —de Colombia, Venezuela, Cuba y España— y están acusados de diferentes delitos.

Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, desapareció el 16 de septiembre junto a su amigo y DJ Jorge Luis Herrera, Regio Clown, luego de que dijeran que iban al gimnasio en el exclusivo barrio de Polanco, en el noroeste de la Ciudad de México, según contó a medios colombianos el mánager de B-King. Juan Camilo Gallego.

De acuerdo con las investigaciones mexicanas, ese mismo día se desplazaron en un vehículo con los vidrios oscurecidos y sin placas por el barrio capitalino de Iztapalapa, en el otro extremo de la ciudad. El carro fue hallado después con restos de ADN de una de las víctimas.

Los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, pero según la fiscalía fueron asesinados en otro lugar y fallecieron por hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes.

Los fiscales apuntaron que los homicidios se produjeron en “un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos”, donde también se realizaban extorsiones y secuestros. Presumen que una de las víctimas debía dinero a un grupo criminal y tenía una relación personal con uno de los sospechosos. Según la Fiscalía hubo un pago de más de 10.000 dólares para ejecutar a los músicos.

Entre los presuntos involucrados hay una persona relacionada con el cártel capitalino “Unión Tepito”.

La fiscalía expuso en su comunicado un complicado engranaje criminal en el que parte de los detenidos estaban vinculados con una empresa que se dedicaba a prestar dinero con altas tasas de interés —lo que lleva al incumplimiento de los pagos—, y obligaba a los deudores a instalar en su celular una aplicación que permite intervenir el dispositivo, acceder a su contenido, a su cuenta bancaria y rastrearlo en tiempo real.

Según las pesquisas, algunas de las personas relacionadas con la trama de extorsión también estarían ligadas a la comercialización de drogas llamadas “Tusi” y “Coco Channel” —de procedencia colombiana y más lucrativas que las vendidas en México—, que se distribuyen en espectáculos de alto contenido erótico.

La fiscalía afirmó que un testigo dijo que los músicos colombianos fueron contratados por un grupo de empresarios y promotores artísticos para participar en uno de esos eventos, donde se venderían esas drogas, y vinculó a una de las víctimas con parte del entramado criminal.

Al denunciar lo ocurrido en septiembre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó la posibilidad de que hubiera estructuras vinculadas al narcotráfico implicadas en el caso.

Noticia al Día/Infobae/AP

