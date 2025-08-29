A una década de su última emisión, el histórico programa de variedades Sábado Gigante se prepara para volver a la pantalla en un nuevo formato.

En entrevista con El Mercurio, Mario Kreutzberger —conocido mundialmente como Don Francisco— reveló que ya se trabaja en el proyecto junto a una plataforma internacional.

“El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles. Solo te puedo decir que, con un personaje conocido internacionalmente, quieren que haga una serie de programas de Sábado Gigante”, adelantó el animador, precisando además que los episodios tendrán una duración más breve que los tradicionales.

Emitido por primera vez en 1962 bajo el nombre de Show Dominical, el programa se consolidó como el espacio más longevo de la televisión de habla hispana, expandiéndose a Estados Unidos en los años 80 y llegando a millones de hogares en toda América hasta su despedida en septiembre de 2015.

Ahora, diez años después, todo apunta a que Don Francisco volverá a reunir a la audiencia en torno a uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

Noticia al Día/Información de @venezolanoschile2.0