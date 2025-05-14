Martes 19 de agosto de 2025
Farándula

Don Omar celebra 20 años de su éxito"Ella y yo" junto al grupo Aventura

Lanzada en 2005, ‘Ella y yo’ narraba el diálogo entre dos amigos enfrentados por una traición amorosa

Por Ernestina García

Don Omar celebra 20 años de su éxito
Foto: Don Omar celebra junto a Aventura
Don Omar conmemora el vigésimo aniversario de ‘Ella y yo’, su emblemática colaboración con Romeo Santos y Aventura, recordando cómo un tema nacido en una maratónica sesión de estudio lo transformó todo.

«Fue en tres días de trabajo intensos, sin planearlo. Salió casi como un desahogo», relata el reguetonero puertorriqueño en una conversación con EFE.

Lanzada en 2005, ‘Ella y yo’ narraba el diálogo entre dos amigos enfrentados por una traición amorosa. El tema no solo mezcló por primera vez la bachata con el reguetón en un formato narrativo, sino que catapultó a ambos artistas al estrellato internacional.

«Esa canción no solo me cambió la vida a mí, cambió también la de Aventura. Romeo (Santos) y yo hicimos historia sin saberlo», dice Don Omar.

Actualmente, el video oficial supera los 790 millones de vistas en YouTube y el tema es parte del repertorio obligado de los artistas.

El llamado ‘Rey del reguetón’ también destaca que él fue uno de los primeros en apostar por el grupo de bachata Aventura fuera de Nueva York.

«Fui quien los llevó por primera vez a Puerto Rico. En mi gira ‘King of Kings’, ellos abrían los conciertos. Creí en su talento cuando todavía eran una banda desconocida para muchos en la isla», recuerda.

La conmemoración llega en un momento especial para Don Omar, quien en junio de 2024 anunció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer. Un día después, reveló que la cirugía fue exitosa y que estaba libre de la enfermedad.

Temas:

