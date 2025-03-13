Donatella Versace deja la dirección creativa de la firma

Este jueves, 13 de marzo, Capri Holdings Limited, grupo global de moda en el que se encuentra Versace, anunció que la responsable creativa de la firma, Donatella Versace, dejará el cargo para convertirse en la embajadora principal de la marca en el mundo desde el próximo 1 de abril.

Donatella tiene casi tres décadas al frente del equipo creativo, pues ocupa el puesto desde 1997.

"En su nuevo papel como embajadora principal de la marca, Donatella Versace se dedicará a apoyar los esfuerzos filantrópicos y caritativos de Versace y seguirá siendo una defensora de la marca a nivel mundial", explicó la compañía en un comunicado.

Además, la empresa de alta costura informó que la dirección creativa pasará a manos de Dario Vitale, quien hasta ahora es el director de Diseño e Imagen de Miu Miu, firma del grupo Prada.

Tras la noticia, Donatella publicó varios post agradeciendo a las personas que la han acompañado y dedicando su última foto con un pensamiento emotivo: "Espero haberte hecho sentir orgulloso hasta ahora 💜"

A través de su cuenta de Instagram, Donatella manifestó: “Acompañar a la próxima generación de diseñadores siempre ha sido importante para mí. Estoy encantada de que Dario Vitale se nos unirá, y emocionada de ver Versace a través de nuevos ojos".

"Quiero agradecer a mi increíble equipo de diseño y a todos los empleados de Versace con los que he tenido el privilegio de trabajar durante tres décadas. Ha sido el mayor honor de mi vida continuar el legado de mi hermano Gianni", manifestó Donatella en el comunicado.

Donatella, de 69 años, ha estado ligada a la marca italiana desde que en 1978 abrió las puertas la primera boutique Versace en Milán junto a su hermano Gianni, asesinado a tiros a la puerta de su mansión en Miami Beach (EE.UU.) en 1997, cuando tuvo que hacerse cargo de forma abrupta de la firma.

Versace cuenta en estos momentos con una red de 230 boutiques propias y más de 400 tiendas con licencia en todo el mundo.

