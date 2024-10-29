Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Dos nuevas demandas contra P. Diddy: una afirma que drogó y violó a un niño de 10 años

Dos nuevas demandas contra el rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, fueron presentadas el lunes 28-Oct en…

Por Ernestina García

Dos nuevas demandas contra P. Diddy: una afirma que drogó y violó a un niño de 10 años
Foto: Noam Galai /Getty Images for MTV / Gettyimages.ru
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Dos nuevas demandas contra el rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, fueron presentadas el lunes 28-Oct en la Corte Suprema de la ciudad de Nueva York.

Lee también: Autoridades lanzan una ‘operación interinstitucional’ en una cárcel federal de Nueva York que alberga a Sean ‘Diddy’ Combs

Se trata de una nueva ronda de alegatos del abogado Tony Buzbee como parte de los 120 que planea emprender en contra del músico por maltrato, violación y agresión sexual, según anunció a principios de mes.

Ambas demandas fueron revisadas por la revista Variety. Una de ellas se refiere al caso de un residente de California, ocurrido en 2005, cuando tenía 10 años. En ese entonces, el menor estaba interesado en convertirse en una celebridad de la música o el espectáculo y sus padres contrataron a un asesor que les organizó una reunión en Nueva York con Combs para una "audición".

El rapero pidió reunirse con el chico a solas antes de conocer a toda su familia. Entonces, el niño fue conducido a una habitación de hotel donde fue dejado a solas con P. Diddy. Según cuenta el demandante, cantó algunas canciones de rap y Combs le dijo que podía "convertirlo en una estrella". A la pregunta de cuánto deseaba que eso sucediera, el niño respondió que "haría cualquier cosa".

En ese momento, una persona del equipo de Diddy le ofreció un refresco. Poco después de beberlo empezó a sentirse "un poco raro". Al respecto, el abogado Buzbee afirma que la bebida pudo haber estado mezclada con drogas como éxtasis o GHB (un psicoestimulante asociado a eventos de sobredosis y delitos sexuales).

La presunta víctima afirma que Diddy le pidió que se acercara y le dijo algo como: "A veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer". Luego se sacó el pene y lo obligó a practicarle sexo oral. Poco después, el niño perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, Combs "tenía los pantalones desabrochados y le dolían mucho el ano y las nalgas", señala la demanda.

Este hombre afirma que, estando letárgico y sintiendo aún los efectos de las drogas, lloró y dijo que quería ver a su mamá y a su papá. Diddy supuestamente le advirtió de que si contaba lo sucedido lastimaría a su familia. Sin embargo, después les contó a sus padres lo sucedido, pero no lo denunciaron ante la Policía por temor a las represalias. Desde la presunta agresión, la víctima asegura que ha sufrido "depresión y ansiedad severas".

En una declaración a Variety, los representantes de Combs desmintieron las acusaciones, que tacharon de "ridículas y demostrablemente falsas", y afirmaron que el abogado demandante "está interesado en la atención de los medios en lugar de la verdad". "En el tribunal, la verdad prevalecerá: que el señor Combs nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie, hombre o mujer, adulto o menor", añadieron.

Combs se encuentra en un centro de detención de Brooklyn (Nueva York), tras ser arrestado en septiembre y acusado de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, cargos por los cuales se declaró inocente. Le han negado la libertad bajo fianza dos veces y permanecerá tras las rejas hasta su juicio en mayo de 2025.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Principal

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

La joven se siente orgullosa de su origen venezolano y muestra sus aptitudes destacadas además para la música

Al Dia

Dos buques fletados por Chevron zarparon este viernes hacia EEUU con petróleo venezolano: Reuters

La compañía transnacional exportó cerca de 252 mil barriles de petróleo venezolano diarios (bpd) hacia Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.
Al Dia

República Dominicana eleva a once las provincias en alerta por efectos del huracán Erin

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Al Dia

Ministro Araguayán y gobernador Caldera inauguraron Terminal Lacustre Nigale que interconecta a Mara y Padilla

Los trabajos se iniciaron el pasado 10 de julio y ejecutados en tiempo récord para el beneficio de habitantes de ambas localidades de la subregión Guajira.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025