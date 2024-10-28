Viernes 15 de agosto de 2025
Douglas Tapia y las madres mises: No se puede fomentar el embarazo precoz ni tener hijos en los concursos de belleza

Se habla siempre de que la familia es la solidez de una sociedad y si una muchacha que es miss…

Por Javier Sanchez

Douglas Tapia y las madres mises: No se puede fomentar el embarazo precoz ni tener hijos en los concursos de belleza
Foto cortesía
Se habla siempre de que la familia es la solidez de una sociedad y si una muchacha que es miss no atiende a su hijo a tiempo completo, tampoco lo haría si gana el concurso, sostiene el diseñador zuliano, experto en vestir mises quién asegura que las cualidades físicas y preparación de la venezolana que participa en el miss Universo, Ileana Márquez Pedroza, son innegables y dependiendo del cuadro final es muy fortuito decir si ganará o no

El diseñador zuliano de renombre internacional que ha vestido mises en Venezuela y el resto del mundo, incluyendo el miss universo, Douglas Tapia, no admite a una señorita embarazada o con niños en un concurso de belleza, porque no tendría tiempo para atender su hijo y al mismo tiempo cumplir como miss, cuya preparación amerita dedicación exclusiva y dejaría a un lado las obligaciones del hogar.

Foto: Cortesía

Para Tapia: "si una niña común y corriente no puede cumplir casi con sus obligaciones, imagínate a una madre que tiene que atender el concurso y al mismo tiempo su casa, uno de los dos tiene que descuidar", consideró el experto en modas.

Foto: Cortesía

Doluglas Tapia es un diseñador que ha pisado suelo europeo dejando una estela de éxitos que lo llevan en este momento a cargar compromisos y proyectos en el competitivo mercado de la moda de Europa que recibe sus diseños en el territorio ibérico. Su opinión sobre estos concursos tienen para muchos la aceptación.

Foto: Cortesía

"La mujer venezolana se sigue arreglando y poniendo bella, a pesar de la situación país ahora son más productivas, están pendientes de las marcas y van a la par de los procesos de la moda a nivel internacional", comenta Tapia, quién se ha destacado con sus diseños a participantes en el miss Universo y otros concursos en distintas partes del mundo.

Este año por primera vez en la historia del más importante concurso de belleza, el Miss Universo, contará con la participación de varias madres, marcando con ello un cambio significativo en las reglas del certamen, pues no solo desafiarán los estándares tradicionales de belleza, sino que también representarán la mujer moderna como madres, que equilibran el cuidado de sus hijos con sus sueños y ambiciones personales.

Foto: Cortesía

Las concursantes madres son, Beatrice Njoya tiene 40 años y es madre soltera de tres hijos, Jennifer Colón, Miss Puerto Rico, tiene 36 años y también es madre de tres hijos. Logina Salah, de Egipto, tiene 34 años y es madre de una niña.

También participan, Ileana Márquez Pedroza, de 28 años, representará a Venezuela, tiene un hija adolescente. Stephanie Cam, de 31 años, representará a Honduras en el certamen. Es modelo profesional y madre de una niña de 7 años, Elena Hidalgo, de 32 años, representará a Costa Rica, Davin Prasath, de 33 años, representará a Camboya. Sobre esto lo abordamos.

Tapia respondió con amabilidad a estas preguntas a Noticia al Día:

1- ¿Douglas ves a una chica de 28 años con una hija que pueda ser la más bella del universo?
R- No me gusta esa idea. Miss Venezuela no puede fomentar el embarazo precoz y "Miss"es traducción de señorita. Mi posición como franquiciado es que cada momento tiene su etapa.

2- Tú no crees que en este momento estamos enviando el mismo prototipo de mujer al Miss Universo por cuarto año consecutivo?

R- No. La mujer nuestra, la latina, en su mayoría son de piel trigueña y quizás su look sea parecido con su cabellera que dejan suelta o se lo medio recogen y en el caso de Ileana Mendoza, nuestra actual participante al Miss Universo tiene unas características diferentes a las últimas que han participado en este certamen y es muy lucida, encantadora y debería aprovechar esta plataforma para cumplir sus sueños y deseos.

Lo que es plausible, es un emprendimiento de ella, pero mi posición sigue siendo no admitir una señorita con niños en un concurso de belleza , más aún si estamos hablando que la familia es la solidez de una sociedad, una miss no tiene tiempo para atender a su niño y es comprometedor a dedicación a tiempo completo.. No considero que la. Organización miss Universo vaya a escoger una mujer casada, agregó.

Foto: Cortesía

3- ¿Tu vez a Ileana Mendoza cualidades para ganar el certamen el próximo 16 de noviembre?
R- Me parece interesante que ella pueda ubicarse en un top 5 fácilmente. Sus cualidades físicas y preparación son innegables y dependiendo del cuadro final es muy fortuito decir si puede o no ganar.
Todo puede ocurrir, hay que ver cómo es su discurso de convencimiento.
Para mí ,el trabajo de las misses debe ser como las campañas políticas para que todo sea creíble, consideró.

4- ¿ Si tuvieras que diseñar un disfraz para Halloween a una persona pública que modelo escogerías?
R- No me gusta celebrar la fiesta Halloween ni añoro ni pretendo vestir a ninguna personalidad para este día , pero si estuviera que escoger alguna celebridad para ellos escogería a la cantante Cher.

5- ¿ Douglas llevas algún diseño en esta oportunidad entre las 130 aspirantes al miss universo?

R- En este momento hago cosas de emergencia y me preocupa el tiempo y la distancia . A Ileana no me dio tiempo hacerle nada y sé que Colombia lleva una de mis piezas y tengo pensado en otras posibilidades Pero sería irresponsable decir cuál cuando el vestido aún no ha salido.

Ando full porque el miss Venezuela Mundo es el 28 de noviembre y ahí llevo diseños sin contar los de boda, quinceañeras, que también tengo pautados.

6- ¿Cómo ves el diseñador de hoy en Venezuela, ¿va en escala? se supera? ¿se proyecta? ¿se abre camino?

R- En el Zulia hay buena demanda de diseñadores a los cuales les falta un camino por recorrer en cuanto a los nuevos conceptos y nuevas formas , Pero hay muy buen material para que su talento sea visible y tenga cabida en la moda zuliana.


7- ¿En qué posición anda Douglas Tapia en este momento en el diseño de modas?

R- He llevado al Zulia en alto y tengo muchos reconocimientos internacionales que me han dado mucha satisfacción. Siento que soy un zuliano embajador en el mundo, con piezas exhibidas en el museo de Hollywood.

Michelle Cohn representó a Guatemala en 2023, tiene 28 años y está casada con Andrés Matheu desde el 2016. La pareja tiene dos hijos, Luca y Bella, de seis y dos años.

