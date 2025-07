El actor Daniel Elbittar informó que anularon su pasaporte

El actor venezolano Daniel Elbittar, a través de sus redes sociales, explicó que le anularon su pasaporte sin ofrecer mayores detalles sobre el hecho, solo asegura que podría tratarse de razones políticas.

“Hoy me arrebatan mi nacionalidad, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrán quitarme la voz ni el amor por mi tierra. No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad. Y eso, gracias a mis padres y a mi conciencia, me sobra”, dijo sobre la situación que está atravesando.

People en español habló con la pareja sentimental de Sabrina Seara y actor de destacadas telenovelas mexicanas, donde conversaron sobre el nuevo proyecto que está a punto de estrenarse. Se trata de “Amanecer”, y su personaje es antagónico, algo que sin duda mantiene muy emocionados a sus fans por verlo nuevamente con este tipo de interpretación que tanto esperaban.

“Creo que es el personaje más oscuro que he hecho en toda mi carrera y es el personaje más complicado de interpretar porque aparte tiene como una doble personalidad. Ante los ojos de los personajes dentro de la historia él es buena gente, es bonachón, es carismático, es el doctor del pueblo, el que los cura; pero, por otro lado, tiene este lado torcido de ser un asesino serial, entonces un personaje bastante complicado”, manifestó durante la conversación.

“Y haciendo eco del feminicidio también aquí en México, que es un mensaje muy importante que nuestro productor Juan Osorio quiere mostrarle al mundo con Amanecer”, dijo en exclusiva a People en Español.

Noticia al Día/El Diario NY/People