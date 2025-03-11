El actor Juan Carlos Arango de ‘Pedro, el escamoso’ reveló que fue diagnosticado con cáncer

El pasado 16 de enero de 2025, Juan Carlos Arango reveló a sus seguidores que había sido operado. En su momento, el actor no reveló las causas de su padecimiento, pero en una entrevista reciente aseguró que le diagnosticaron cáncer.

El actor de ‘Pedro, el escamoso’, reveló que durante varios años evitó los exámenes de la próstata "un poco incómodos, pero uno no se los hace porque está ocupado, porque le da miedo, por muchas razones", afirmó a La Red.

Juan Carlos Arango reveló cuáles fueron los primeros síntomas que comenzaron a preocuparlo: "Iba mucho al baño, otros exámenes me comenzaron a salir mal. Hasta que me mandaron a hacer una biopsia y tenía un tumor cancerígeno".

Tras recibir el diagnóstico, el actor de ‘Pedro, el escamoso’ confesó que comenzó a sobrepensar y que solo pensaba en sus hijos y en su esposa.

"Empieza uno como a organizar la salida y se deprime uno mucho. El médico me dijo: ‘Eso todavía está empezando, tranquilo. Váyase de vacaciones'", por lo que ‘Juancho’ Arango comenzó a dudar porque no le recomendaron quimioterapias o radioterapias.

"Me fui a la costa, tomé y comí como si me fuera a morir". La cirugía se realizó el pasado 13 de enero y contó que bajó 12 kilos, además le extrajeron su próstata y el tumor.

Arango reveló que la cirugía no se realizó de manera ‘robotizada’ sino que tuvieron que realizar una operación abierta, lo que dificultó su recuperación.

Uno de los momentos más difíciles después de la cirugía fue la utilización de la sonda, "la sonda para orinar, la sonda para extraer la sangre. Eso era con un tarrito y había que medir y anotar cómo iba bajando. Inyecciones todos los días, mucha droga, no comía bien, no iba al baño bien".

Para finalizar, el actor de ‘Pedro, el escamoso’ recomendó a todos sus seguidores que se realizaran los exámenes de chequeo de la próstata "así usted esté bien. Yo corrí con suerte, pero pudo ser otra la historia".

Noticia al Día/Información de El Tiempo