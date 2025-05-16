El actor Pedro Moreno fue arrestado en Florida por violencia

El actor de telenovelas y modelo cubano Pedro Moreno fue arrestado la madrugada del pasado jueves 15 de mayo, en el sur de Florida (EE UU), acusado de "robo con violencia" en un caso de agresión doméstica, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

Las autoridades no han informado detalles sobre la acusación contra Moreno, quien nació en La Habana hace 44 años.

Trascendió que, Pedro Moreno tuvo una discusión con su esposa Bárbara Estevez, con quien está en proceso de divorcio.

El cubano fue acusado de robo por supuestamente quitarle el teléfono celular a su pareja en medio de la discusión, que ocurrió en la casa de ambos.

Pedro Moreno supuestamente le estaba revisando el celular a la madre de sus hijos, con quien tiene casi dos décadas de relación. Ella le pidió que se lo devolviera y él se negó, según documentos.

Moreno ha trabajado en telenovelas en México y Estados Unidos

Pedro Moreno es conocido por su participación en producciones como ‘El rostro de Analía’, ‘Una familia con suerte’ y ‘Me declaro culpable’, está recluido en el centro correccional Turner Guilford Knight de Miami, según recogió el canal Local 10 News.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade (MDCR) difundió la foto de la ficha policial del actor cubano (deslice).

La hija de Estevez supuestamente le dio su celular a su madre y Estevez llamó a la policía.

El actor cubano Pedro Moreno salió la madrugada del viernes de la cárcel.

Noticia al Día/People