Jueves 21 de agosto de 2025
Farándula

El actor Pedro Moreno fue arrestado en Florida por violencia

Según reportes, Pedro Moreno tuvo una discusión con su esposa Bárbara Estevez, con quien está en proceso de divorcio.

Por Ernestina García

El actor Pedro Moreno fue arrestado en Florida por violencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El actor de telenovelas y modelo cubano Pedro Moreno fue arrestado la madrugada del pasado jueves 15 de mayo, en el sur de Florida (EE UU), acusado de "robo con violencia" en un caso de agresión doméstica, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

Las autoridades no han informado detalles sobre la acusación contra Moreno, quien nació en La Habana hace 44 años.

Trascendió que, Pedro Moreno tuvo una discusión con su esposa Bárbara Estevez, con quien está en proceso de divorcio.

El cubano fue acusado de robo por supuestamente quitarle el teléfono celular a su pareja en medio de la discusión, que ocurrió en la casa de ambos.

Pedro Moreno supuestamente le estaba revisando el celular a la madre de sus hijos, con quien tiene casi dos décadas de relación. Ella le pidió que se lo devolviera y él se negó, según documentos.

Moreno ha trabajado en telenovelas en México y Estados Unidos

Pedro Moreno es conocido por su participación en producciones como ‘El rostro de Analía’, ‘Una familia con suerte’ y ‘Me declaro culpable’, está recluido en el centro correccional Turner Guilford Knight de Miami, según recogió el canal Local 10 News.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade (MDCR) difundió la foto de la ficha policial del actor cubano (deslice).

La hija de Estevez supuestamente le dio su celular a su madre y Estevez llamó a la policía.

El actor cubano Pedro Moreno salió la madrugada del viernes de la cárcel.

Noticia al Día/People

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

Felipe Peláez anunció que celebrará 20 años de carrera artística y su cumpleaños en el Palacio de Eventos de Maracaibo en febrero de 2026

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Juegos Panamericanos Junior: Joaquín Sánchez conquistó el oro en Karate-Do

Se convirtió en campeón panamericano tras vencer al ecuatoriano César Vallejo 3-2 en estos II Juegos Panamericanos Junior ASU2025
Al Dia

Hace 72 años "erupcionó" un volcán musical en Maracaibo: Cumpleaños Argenis Carruyo

Hace 72 años un "volcán" erupcionó en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo el 21 de agosto de 1953 donde nació…
Farándula

Palestina competirá por primera vez en el certamen de Miss Universo

Ayoub será la representante de Palestina en el certamen, según confirmó la Organización Miss Universo a la cadena CNN.
Al Dia

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día: "Me quedo en los escenarios hasta que Dios quiera"

Con 10 años siendo la voz femenina del Super Combo Los Tropicales, la zuliana es una de las mejores intérpretes del género

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025