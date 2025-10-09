El bajista Gene Simmons de KISS fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito

Gene Simmons, el icónico bajista y cofundador de la legendaria banda KISS, fue hospitalizado el pasado martes 7 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en Malibú, EE.UU.

El músico, de 76 años, se encontraba al volante cuando el siniestro ocurrió, causando conmoción entre sus seguidores. Los medios locales informaron sobre el incidente, y la causa probable fue una pérdida de conciencia del artista mientras conducía.

Según los reportes, el músico, cuyo nombre real es Chaim Witz, perdió el conocimiento o se desmayó mientras manejaba su vehículo. Esto provocó que cruzara varios carriles de tráfico antes de chocar contra un coche que se encontraba aparcado. El incidente activó rápidamente los servicios de emergencia, quienes trasladaron a Simmons para que recibiera atención médica especializada.

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores y la familia del artista confirmó que su estado de salud es estable. Su esposa, Shannon Simmons, tranquilizó a los fans al confirmar que Gene Simmons ya fue dado de alta del hospital y se encuentra actualmente "recuperándose en casa". Este rápido comunicado ayudó a disipar la preocupación generada por el accidente.

Su esposa aclaró lo sucedido

Shannon Simmons también ofreció una explicación sobre la posible causa del desmayo que desencadenó el choque. La esposa del rockero de KISS reveló a los medios que los médicos le habían cambiado recientemente su medicación. Se presume que el ajuste en sus fármacos pudo haberle provocado el desmayo mientras conducía, llevando al desafortunado accidente en la ciudad de Malibú.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante