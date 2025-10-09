Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

El bajista Gene Simmons de KISS fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito

Gene Simmons es el bajista y cofundador de la icónica banda de rock Kiss. Conocido como "The Demon", se hizo famoso por su maquillaje teatral, su larga lengua y sus espectáculos con fuego y sangre.

Por Pasante1

El bajista Gene Simmons de KISS fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Gene Simmons, el icónico bajista y cofundador de la legendaria banda KISS, fue hospitalizado el pasado martes 7 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en Malibú, EE.UU.

Lee también: Andrea Rubio, Miss International 2023 regresa a Japón como anfitriona del certamen 2025

El músico, de 76 años, se encontraba al volante cuando el siniestro ocurrió, causando conmoción entre sus seguidores. Los medios locales informaron sobre el incidente, y la causa probable fue una pérdida de conciencia del artista mientras conducía.

Según los reportes, el músico, cuyo nombre real es Chaim Witz, perdió el conocimiento o se desmayó mientras manejaba su vehículo. Esto provocó que cruzara varios carriles de tráfico antes de chocar contra un coche que se encontraba aparcado. El incidente activó rápidamente los servicios de emergencia, quienes trasladaron a Simmons para que recibiera atención médica especializada.

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores y la familia del artista confirmó que su estado de salud es estable. Su esposa, Shannon Simmons, tranquilizó a los fans al confirmar que Gene Simmons ya fue dado de alta del hospital y se encuentra actualmente "recuperándose en casa". Este rápido comunicado ayudó a disipar la preocupación generada por el accidente.

Su esposa aclaró lo sucedido

Shannon Simmons también ofreció una explicación sobre la posible causa del desmayo que desencadenó el choque. La esposa del rockero de KISS reveló a los medios que los médicos le habían cambiado recientemente su medicación. Se presume que el ajuste en sus fármacos pudo haberle provocado el desmayo mientras conducía, llevando al desafortunado accidente en la ciudad de Malibú.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Quédate tranquila que yo te voy a curar": Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Noticias Relacionadas

Farándula

El bajista Gene Simmons de KISS fue hospitalizado tras sufrir accidente de tránsito

Gene Simmons es el bajista y cofundador de la icónica banda de rock Kiss. Conocido como "The Demon", se hizo famoso por su maquillaje teatral, su larga lengua y sus espectáculos con fuego y sangre.

Al Dia

Grabaron impactante rescate de un jaguar en Brasil: Tenía más de 30 disparos de metralla en su cabeza

El animal se aferró a una lancha hasta llegar a tierra firme
Al Dia

Los registros vehiculares en Venezuela se tramitan a través del INTT y lo debe hacer el dueño

La gestión del registro debe realizarla el propietario o su apoderado legal al momento de adquirir el vehículo o cuando este se transfiere a un nuevo dueño.
Al Dia

"La paz de Venezuela derrotará la amenaza bélica de Trump": Alcalde Di Martino

Giancarlo Di Martino, durante la entrega de las plazas “Antonio José de Sucre” y “Junín”

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025