El cantante venezolano Samuel Troc vence como Mejor Álbum Urbano por su distinguido tema “Full Color”

El artista venezolano, Samuel Troc, es un joven talento de Valencia, que se llevó a casa el premio a Mejor Álbum Urbano por su más reciente producción, "Full Color", en la XIX edición de los Premios ARPA, celebrados en la ciudad de México.

Este álbum, que fusiona ritmos urbanos con letras inspiradoras y mensajes de fe, ha conquistado el corazón de miles de oyentes en Latinoamérica y más allá. "Full Color" cuenta con colaboraciones de artistas internacionales y ha sido elogiado por la crítica por su innovación y calidad musical.

Samuel Troc, quien inició su carrera musical a temprana edad, ha demostrado ser un artista versátil y comprometido con su mensaje. Su pasión por la música y su deseo de compartir un mensaje positivo lo han llevado a convertirse en un referente para la juventud venezolana.

"Este premio es un sueño hecho realidad", declaró Samuel Troc. "Agradezco a Dios por esta oportunidad y a todos los que han apoyado mi carrera. Este es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de todo un equipo".

El triunfo de Samuel Troc en los Premios ARPA es un motivo de celebración para Venezuela y para la música cristiana en español. Su talento y dedicación son un ejemplo para las nuevas generaciones de artistas que buscan dejar una huella positiva en el mundo.

Acerca de Samuel Troc

Samuel Troc es un cantante y compositor venezolano que ha destacado en la escena musical por su estilo fresco e innovador. Su música se caracteriza por fusionar ritmos urbanos con letras inspiradoras y mensajes de fe. Con tres álbumes en su haber, Samuel Troc se ha posicionado como uno de los artistas más prometedores de la música cristiana en Latinoamérica.

Acerca de los Premios ARPA

Los Premios ARPA son los galardones más importantes de la música cristiana en español. Organizados por la Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas (ANMAC), estos premios reconocen la excelencia y el impacto de las producciones musicales que promueven valores y principios positivos.

