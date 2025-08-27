El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

Miércoles 27 de agosto de 2025
Farándula

Beto ofrecerá concierto en Maracaibo el próximo 19 de septiembre y lanzará su nuevo sencillo musical

Por Ernestina García

El cantante y actor colombiano, Beto Villa Jr., visitó este miércoles 27 de agosto las instalaciones de Noticia al Día, llenando de emoción y alegría a su personal.

El artista se encuentra en la ciudad del Sol Amada en su primera visita a Venezuela, motivado por un gesto de amor hacia una de sus fans.

"Es la primera vez que vengo a Venezuela, escogimos Maracaibo por el amor que tienen al vallenato, y la experiencia es enriquecedora", aseguró el artista.

Beto Villa Jr. viajó a Maracaibo para cumplir el sueño de María, una chica con una condición especial del sector Amparo, quien le había pedido una visita a través de una transmisión en vivo. Con la voluntad del artista y el apoyo de un empresario, este "maravilloso acto de amor al prójimo" se hizo realidad, dejando a Beto Villa Jr. "impresionado con la ciudad y su gente".

El artista también compartió su fascinación por la capital zuliana: "Maracaibo es imponente, nunca la imaginé así, y la comida es exquisita, la atención de primera. De verdad que quedé enamorado".

Como resultado de esta conmovedora experiencia, el heredero de la dinastía Villa anunció que ofrecerá un concierto el próximo 19 de septiembre en Maracaibo, donde presentará lo mejor de su repertorio y estrenará un nuevo tema: "Héroes sin capa". La canción fue compuesta con la colaboración de sus seguidores, inspirada en esta visita a su fan marabina.

¿Quién es Beto Villa Jr.?

Beto Villa Jr. pertenece a una de las más importantes dinastías vallenatas de Colombia. Es hijo de Nelly Mendoza Collante y del famoso acordeonero Beto Villa, de quien heredó su nombre y su talento artístico.

Estudió música en Bellas Artes de Barranquilla, donde aprendió a tocar el piano, el bajo y la guitarra acústica. Además, se formó en la academia del Turco Gil en Valledupar para perfeccionar su técnica con el acordeón.

Su talento no se limita a la música; su habilidad histriónica le ha permitido incursionar con éxito en la actuación y la presentación, ganando reconocimiento en Colombia por sus diversas facetas.

Series en las que ha participado:

Oye bonita

Leandro Díaz

Tierra de cantores

Polvo Carnavalero

La playita

Umaña

El Grito de la libertad

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano Wilberth Marval

Al Dia

El furro: Instrumento que niega cederle su puesto al bajo eléctrico en la gaita zuliana

El furro, es un instrumento musical que ha ganado popularidad en diversas regiones, se toca principalmente en Latinoamérica en donde…
Farándula

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Una historia que comenzó con un gesto sencillo que terminó uniendo la vida de estas dos celebridades.
Al Dia

Luis Silva está cantando mejor

El barinés de oro se muestra carismático
Al Dia

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

La actriz habría presentado una crisis de ansiedad por un problema neurológico de acuerdo con una fuente citada por una revista de espectáculos de circulación nacional.

