El cantante colombiano Beéle presentó ‘Borondo’, su álbum debut en el que cuenta con colaboraciones con Marc Anthony y Carla Morrison, así como algunos de los éxitos que han catapultado su carrera como ‘Frente al mar’, ‘mi refe’, ‘sobelove’ o ‘morena’.

"Estoy feliz, agradecido y orgulloso de finalmente compartir ‘Borondo’ con el mundo. Para mí es más que un debut, es mi alma en forma de música", expresó Beéle, citado en un comunicado de su equipo.

El artista explicó que este álbum "ha sido un sueño en construcción durante años", y agregó: "Cada canción representa un pedazo de mi vida, de mi historia, de lo que soy".

Beéle, que lleva varias semanas con su canción ‘La Plena -W Sound 05’ en el Top 50 Global de Spotify, reúne en este álbum 26 canciones que, según su equipo, reflejan "sus influencias y su evolución emocional a través de sonidos como el reguetón, pop, afrobeats y ritmos caribeños".

Igualmente, las canciones representan la cultura del caribe colombiano, pues el artista de 22 años es oriundo de la ciudad de Barranquilla.

"Mientras Beéle continúa su ascenso en el escenario global, Borondo no solo marca un momento importante en su carrera: también es una invitación abierta a su mundo, reafirmando que este es solo el comienzo de un viaje extraordinario para el artista", agregó la información.

