El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Definitely Maybe, el álbum debut de Oasis, cumple 31 años desde su lanzamiento el 29 de agosto de 1994. Este disco marcó el inicio de Oasis como una de las bandas más influyentes del britpop y el rock de los 90, consolidando un sonido que mezclaba influencias clásicas de The Beatles y The Rolling Stones con un enfoque fresco y minimalista frente a la predominancia del grunge estadounidense en esa época.

La grabación de Definitely Maybe fue un proceso complejo. Inicialmente, la banda grabó en el estudio Monnow Valley bajo la producción de Dave Batchelor, pero las sesiones no dieron resultados satisfactorios, lo que llevó al despido de Batchelor. Posteriormente, Noel Gallagher junto con Mark Coyle retomaron la producción en los estudios Sawmills en Cornwall, tratando de capturar el sonido en vivo de la banda tocando juntos sin aislar los instrumentos.

A pesar de que las grabaciones seguían sin convencer completamente, el ingeniero Owen Morris fue llamado para mezclar el álbum, logrando un sonido dinámico que vendría a definir el disco. La alineación de Oasis en este álbum estaba compuesta por Liam Gallagher en voz principal, Noel Gallagher en guitarra principal, compositor y segunda voz, Paul Arthurs en guitarra rítmica, Paul McGuigan en bajo y Tony McCarroll en batería.

En la portada se puede ver a Liam Gallagher recostado en el suelo con los brazos cruzados, adoptando una pose que algunos podrían considerar un poco más "actuada" en contraste con la naturalidad de los demás miembros, que están sentados o mirando hacia una televisión en la que se proyecta la película favorita de Noel Gallagher, "The Good, The Bad and The Ugly". Mientras que Noel esta sentado sobre el sofá sosteniendo una guitarra acústica, Paul McGuigan está sobre la ventana de pie, Paul Arthurs esta sentado en una silla en la esquina y Tony McCaroll se encuentra mirando al televisor

El diseño está inspirado en la composición de la pintura renacentista "Retrato de Arnolfini" de Jan Van Eyck, incorporando detalles pequeños que reflejan las pasiones y el estilo de vida de la banda. Entre estos detalles se encuentran copas con un líquido que no es vino tinto sino Ribena diluido, fotos de futbolistas emblemáticos como Rodney Marsh y George Best, y un globo terráqueo inflable, simbolizando intereses personales y culturales del grupo como el fútbol, la música y el alcohol.

Esta portada no solo sirve como una simple imagen, sino que funciona como una representación visual del carácter de Oasis y su legado, marcando la identidad del álbum y de la banda en la escena del britpop.

Definitely Maybe no solo fue un éxito comercial, debutando en el número uno en Reino Unido y vendiendo aproximadamente 15 millones de copias en todo el mundo, sino que también dejó un legado musical importante al ser uno de los pilares del britpop y revivir el rock británico en los años 90. Fue elegido en encuestas como el mejor álbum británico de todos los tiempos, y junto con su posterior álbum (What’s the Story) Morning Glory? Consolidó el impacto de Oasis en la música global.

Este álbum está grabado por su energía épica, sus letras directas y su autenticidad, aspectos que definieron tanto la carrera de Oasis como la escena musical británica hasta la década del 2000.

Noticia al dia /Rolling Stone/Sopitas/ Jesús Fernández Pasante