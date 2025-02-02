Viernes 15 de agosto de 2025
El emocionante reencuentro de Shakira con sus hijos en México para la celebración de su cumpleaños

Esta noche, la colombiana brillará en los Grammy, donde sorprenderá a su público con una de sus actuaciones más esperadas para cerrar su cumpleaños en alto

Por Christian Coronel

Shakira ha vuelto a emocionar a sus seguidores con un momento cargado de ternura en un día muy especial. Este domingo, la artista colombiana celebra su 48 cumpleaños, al igual que su ex Gerad Piqué, que cumple 38, y a la vez, se prepara para su esperada actuación en los premios Grammy de esta noche.

En medio de la cuenta atrás para el inicio de su tour Las Mujeres Ya No Lloran y de los constantes rumores sobre Gerard Piqué y Clara Chía, la cantante ha decidido centrar su día en lo que realmente le importa: sus hijos y su música.

La colombiana compartió unas imágenes muy especiales junto a Milan, de 12 años, y Sasha, de 9, con quienes se reencontró en México después de pasar algunos días separados. "¡Amor a la mexicana!", escribió la artista junto a las fotografías, donde se la ve radiante, abrazando a sus pequeños y luciendo un sombrero de mariachi.

El reencuentro con los niños fue posible gracias a su hermano, Tonino Mebarak, quien los acompañó a Ciudad de México. La artista, visiblemente emocionada, no tardó en compartir con sus seguidores la alegría del momento. Además, en sus historias de Instagram, anunció su breve regreso a Miami para asistir a los premios Grammy, pero aseguró que estará de vuelta muy pronto para continuar con los ensayos de su gira. "¡Gracias por la acogida tan linda! Regreso pronto y en nada los abrazo. Los quiero", escribía.

Las publicaciones de Shakira han llegado en un momento de gran atención mediática, en plena ola de especulaciones sobre su expareja, Gerard Piqué, y su actual relación con Clara Chía, tras publicarse el posible traslado del exfutbolista a Miami, para cuidar de sus hijos mientras la cantante emprende su gira.

Shakira también ha compartido con orgullo un nuevo logro de Milan y Sasha en la música. "Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha", escribió en Instagram, dando a conocer que ambos han participado en un disco junto a otros jóvenes talentos. En el material, Sasha interpreta The One, mientras que Milan canta en It’s All for You y también demuestra su talento en la batería. Un reflejo del amor por la música que han heredado de su madre y que ella apoya incondicionalmente.

Con el inicio de su gira a la vuelta de la esquina, Shakira se prepara para regresar a los escenarios, pero dejando claro que, más allá de su carrera, su prioridad siempre será su familia. "No hay nada que ame más que a mis hijos", ha asegurado en varias ocasiones.

Además de las entrañables fotos con sus hijos, Shakira ha publicado imágenes que reflejan su lado más profesional. Y es que, aunque hoy sea su cumpleaños, la artista ha demostrado una vez más su gran compromiso con su carrera, celebrando su día de la manera que solo ella sabe hacerlo: preparando una actuación espectacular para los Grammy.

Esta noche, la colombiana brillará en el prestigioso evento musical, donde sorprenderá a su público con una de sus actuaciones más esperadas para cerrar su 48 cumpleaños por todo lo alto.

