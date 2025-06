El emotivo homenaje de Zayn Malik a Liam Payne en el inicio de su gira

Luego de unas semanas sumamente sensibles debido al fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, Zayn Malik ha vuelto a los escenarios este fin de semana, tras haber pospuesto el arranque de su gira Stairway to the Sky, tras la partida de su excompañero de banda.

Es por eso que durante la primera noche de show, en Leeds, Inglaterra, el intérprete ha dejado en claro que tendrá por siempre presente a Liam, por lo que no dudó en dedicarle un emotivo homenaje previo a su concierto.

A través de redes sociales se han viralizado algunas imágenes y videos que muestran el escenario de Zayn previo al inicio de su show, en las que se puede observar que en las pantallas se proyectó un mensaje dedicado para el fallecido cantante:

"Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano”, se podía leer junto a un emoji de corazón. Un gesto que sin duda conmovió a los fans presentes, quienes han seguido a Zayn desde su etapa en One Direction.

Cabe destacar que, tras el fallecimiento de Liam Payne, Zayn decidió posponer el arranque de su gira, la cual daría inicio en octubre pasado en Estados Unidos; sin embargo, por respeto al luto de la familia, compañeros y fans, el intérprete prefirió esperar y comenzar su gira después del funeral, el cual se llevó a cabo la semana pasada.

Zayn Malik homenajea a Liam Payne en su concierto en UK esta noche. 🤍🕊️ pic.twitter.com/duj4gDhOA7 — Indie 505 (@Indie5051) November 23, 2024

Noticia al Dia / Hola