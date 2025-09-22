El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exintegrante del grupo español Locomía, Luis Font, está resurgiendo en México tras haber vivido un período de indigencia en Madrid. Su historia es un claro ejemplo del lado oscuro de la fama, ya que pasó de ser un ícono de la música de los 80 a vivir en las calles.

Font fue un símbolo de la transgresión musical de su época, llenando escenarios y siendo un referente del tecno español. Sin embargo, su vida dio un giro drástico.

En una entrevista con Antena 3 en 2024, relató que, después de una vida intensa, pagó un "peaje muy grande", pasando 30 años con una fuerte depresión. Esta situación lo llevó a vivir como una persona sin hogar, pidiendo donativos en el metro de Madrid para poder subsistir. Tras someterse a una operación de rodilla, su situación se volvió aún más precaria, buscando desesperadamente un lugar para vivir.

A pesar de las duras acusaciones de su hermano Xavier Font, fundador de Locomía, quien aseguró que todo era un montaje y que Luis tenía un piso, él ha logrado salir adelante.

Ahora, Font agradece el apoyo de una familia de Morelia, México, que le ha ofrecido un hogar. Ha manifestado su deseo de dejar atrás su etapa de adicciones y retomar su carrera artística. "Sé que mi situación es atípica, pero cuando uno vive una vida tan intensa, se paga también un peaje muy grande. Sé que saldré con ayuda de todos", expresó.

La historia de Luis Font es un testimonio conmovedor sobre la fragilidad de la fama y la resiliencia del espíritu humano para superar las adversidades.

Noticia al Día/RRSS