El maestro de la animación venezolana Gilberto Correa disfrutando un día de sol y montaña

El reconocido animador venezolano Gilberto Correa, conocido por su carisma y trayectoria en la televisión, fue visto este sábado 8 de febrero disfrutando de un día soleado en las montañas.

Correa se encuentra hospedado en una posada de montaña, ubicada en Caracas, en la que cuenta con un diseño arquitectónico único y acogedor. La posada fue construida y diseñada por su propio dueño, quien se inspiró en la belleza natural del entorno para crear un espacio mágico y confortable.

A través de sus redes sociales, Gilberto Correa se mostró muy contento y relajado durante su estadía en la posada, y expresó su admiración por la belleza del lugar y la calidez de su gente.

Se espera que Gilberto Correa continúe disfrutando de su estadía en la montaña durante los próximos días, y que siga compartiendo su experiencia a través de sus redes sociales.

Noticia al Día / Gilberto Correa