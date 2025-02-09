El nuevo cura que está revolucionando Concepción

La llegada del Padre Fernando Florentín a la parroquia San Antonio de Concepción ha causado un verdadero revuelo entre los feligreses. Este joven sacerdote de 30 años, oriundo de Tobatí, ha conquistado los corazones de la comunidad con su carisma y cercanía.

Desde su llegada, el Padre Fernando ha demostrado un gran compromiso con la comunidad, ganándose el cariño y respeto de todos. Su juventud y energía han revitalizado la parroquia, atrayendo a un gran número de fieles a las misas y actividades religiosas.

"Es un sacerdote muy especial, su carisma es contagioso", comenta una feligresa. "Siempre tiene una sonrisa y una palabra amable para todos. Estamos muy contentos con su presencia en nuestra comunidad".

El Padre Fernando ha expresado su agradecimiento por el cálido recibimiento que ha tenido en Concepción y ha manifestado su deseo de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad. "Me siento muy feliz de estar aquí", afirma el sacerdote. "La gente de Concepción es muy acogedora y me han hecho sentir como en casa. Espero poder seguir sirviendo a esta comunidad por muchos años".

La llegada del Padre Fernando Florentín a Concepción es un ejemplo de cómo la fe y el carisma pueden transformar una comunidad. Su presencia ha revitalizado la parroquia San Antonio y ha contagiado a todos con su entusiasmo y compromiso. Sin duda, este joven sacerdote tiene un futuro prometedor en su labor pastoral.

