Jueves 09 de octubre de 2025
Farándula

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Kevin Michael Costner es un actor y cineasta estadounidense. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluidos dos Premios Óscar, tres Premios Globo de Oro y un Premio Primetime Emmy.

Por Pasante1

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias
La figura de Kevin Costner, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, enfrenta una grave crisis marcada por conflictos internos, demandas y reveses financieros.

Un informe estadounidense detalla que el actor atraviesa una de las etapas más complejas de su carrera, con tensiones en sus proyectos, disputas legales y pérdidas significativas. Esta coyuntura ha conmocionado a la industria, poniendo en duda el futuro de la estrella.

Crisis y confrontación en el set de Yellowstone

La salida de Costner de la exitosa serie Yellowstone fue precipitada por un ambiente laboral insostenible y un deterioro en sus relaciones con el equipo. Un enfrentamiento físico con su coprotagonista, Wes Bentley, sobre la interpretación de una escena marcó un punto de inflexión. Este altercado, que interrumpió la producción y dejó a colegas visiblemente afectados, evidenció la fractura entre Costner, el creador Taylor Sheridan y el elenco.

Reputación conflictiva y rupturas profesionales

Costner ha cimentado una reputación de ser "imposible" a lo largo de sus 70 años, con varios colegas de la industria negándose a volver a trabajar con él. Esta fama se debe a incidentes que van desde impagos y demandas, como la de $15 millones contra su socio, hasta disputas creativas con figuras como Clint Eastwood y Kurt Russell. Su gran confianza en sí mismo, que para algunos raya en la arrogancia, lo llevó a ignorar incluso advertencias de Steven Spielberg.

La arriesgada inversión en Horizon y su fracaso

El proyecto personal más ambicioso de Costner, Horizon: An American Saga, ha resultado ser la mayor fuente de sus problemas financieros. El actor invirtió $38 millones de su patrimonio y puso como garantía una propiedad de $60 millones para financiar la saga. A pesar de su esfuerzo, el presupuesto ascendió a $100 millones, y el estreno en Cannes 2024 obtuvo críticas negativas y una recaudación decepcionante de $38.7 millones.

Consecuencias legales y búsqueda de alternativas

El fracaso comercial de Horizon ha traído severas consecuencias, obligando a Warner Bros. a posponer la segunda entrega y dejando a Costner con disputas legales con entidades como City National Bank y New Line Cinema. Para recuperar sus finanzas, el actor ha recurrido a pronunciar discursos pagados y explora lanzar una marca de ron. No obstante, Costner sigue decidido a terminar la saga y busca nuevos inversores en medio de una profunda incertidumbre sobre su carrera.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante

Temas:

