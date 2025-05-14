El presentador de TV Stayfree expresó el deseo de retomar su carrera en los medios de comunicación

En la más reciente edición del programa “Sábado en la noche”, el presentador de televisión y coreógrafo Julián Adalberto Eduardo Guzmán, mejor conocido como Stayfree, expresó su deseo de retomar su carrera en los medios de comunicación.

Recordado por su trabajo en “Noche de perros”, de Televen, y la revista “Urbe bikini”, manifestó que le gustaría que un productor le ofreciera la oportunidad de hacer un podcast para, de esta manera, ganar dinero y poder tener un lugar estable donde vivir y comprar comida.

El actor, bailarín, escritor agradeció el espacio y contó que cayó en el mundo de los vicíos por una depresión en el 1997 que se desarrolló y se refugió en una adicción a las drogas.

El también coreógrafo que domina el inglés y francés, narró las razones por las que cayó en las adicciones.

"Fue una crisis que desató ese quiebre, la adicción está en el ADN de los padres. Creí que era feliz, conocí a una alemán 1997 y quería estar con él , me enamoré y caí en la tragedia".

Agregó: "Ese alemán vino al país en 2021 a arreglar unos papeles para casarse con un venezolano, me enteré en el 2022 y el consumo fue más fuerte".

Ahora Stayfree manifiesta que se está recuperando y quiere regresar a los medios de comunicación.

"Estoy aquí sentado, con la esperanza de que mi vida cambie. Dejé la droga desde hace dos años y cinco meses".

Noticia al Día/Sábado en la Noche