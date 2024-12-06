El príncipe Harry rompe el silencio sobre los rumores de divorcio con Meghan Markle

Alejados de la Familia Real británica desde hace unos años, el príncipe Harry y Meghan Markle han construido una nueva vida en California. Sin embargo, no se han librado de la prensa, algo que contribuyó a su salida del Reino Unido.

Recientemente, cobraron fuerza los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio, e incluso se mencionó un posible divorcio.

Estas versiones salieron a relucir debido a las apariciones públicas por separado de los Duques de Sussex, pues no se les ha visto juntos desde agosto. Ante esta situación, el hijo menor del rey Carlos III finalmente ha roto el silencio y aclarado la situación.

El príncipe Harry abordó los rumores durante su participación en el New York Times 2024 DealBook Summit, donde habló con el columnista Andrew Ross Sorkin. El periodista señaló la gran fascinación del público por su matrimonio con Meghan y sacó en la conversación las especulaciones sobre la solidez de la relación.

“Te busqué en Google News y había gente fascinada por todo lo que haces todo el tiempo”, mencionó Andrew. “Están fascinados por Meghan, que está en California ahora mismo, y tú estás aquí. Y hay artículos por todas partes que dicen: ‘¿Por qué están haciendo eventos independientes? ¿Por qué no los hacen juntos?'", planteó el colaborador de The New York Times.

Lejos de mostrarse incómodo ante estos cuestionamientos, Harry sacó a relucir su lado bromista. “Porque me invitaste, ¡deberías haberlo sabido!”. Andrew continuó: “¿Es bueno para ti, en cierto modo, que haya tanto interés en ti?”. Y el Duque de Sussex respondió de asegurando que ese tipo de atención no les resulta deseable: “No, eso definitivamente no es algo bueno”.

Finalmente, el hermano menor del príncipe Harry se refirió directamente a los rumores que lo han perseguido las últimas semanas. “Aparentemente, hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Al parecer, también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como, ¿qué?”, expuso.

Si bien Harry y Meghan no han aparecido juntos en un evento público desde agosto, a inicios de noviembre protagonizaron un video en el que compartieron un mensaje en contra del maltrato infantil. Aquella aparición conjunta, en la que se les vio luciendo prendedores alusivos al Día del Recuerdo, fue interpretada por algunos como un intento de hacer frente a los rumores de divorcio.

Desde su experiencia, en cuanto a la desinformación de los medios y los riesgos en el mundo digital, Harry compartió que la única forma de lidiar con los rumores es simplemente ignorarlos. “Es difícil seguir el ritmo, pero por eso lo ignoramos. Las personas que más me dan pena son los trolls”, comentó.

“Sus esperanzas se construyen y construyen, y es como, ‘Sí, sí, sí, sí, sí’, y luego no sucede. Así que lo siento por ellos. Sinceramente, lo siento”, expresó, lo que bien podría hacer sentido con la supuesta crisis con Meghan que se ha reportado recientemente, la cual ya se ha encargado de desmentir.

En su intervención, el royal de 40 años explicó que su estrategia de ignorar a los trolls le ayuda a lograr su “objetivo principal”, que es “ser el mejor esposo y padre” que pueda ser. Harry y Meghan comparten a Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3.

