"El Puma" le desea a Raphael pronta recuperación: "Para mí eres un guerrero, el más grande de todos nosotros"

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, más conocido como el "El Puma" envió un mensaje al cantante español Raphael, quien fue hospitalizado este martes 17 de diciembre en un hospital de Madrid, tras haber sufrido un ictus.

A través de sus redes "El Puma", compartió una foto con el siguiente mensaje: “Te he visto en tu show unas tres veces y entiendo que de todos nosotros eres el único artista sobre el escenario, los demás nos movemos, hablamos, pero no llegamos a alcanzar el arte que tú tienes, para mí eres un guerrero, el más grande de todos nosotros, has pasado por mucho, y con el favor de Dios descanso en la fe que también lo vas a superar. Lo que has logrado es un ejemplo para todos. Nosotros hablamos por mí, no sé por los demás. Por eso, ruego al Altísimo por tu salud, que te dé un poco más de tiempo como me lo está dando a mí, sabes que te admiro y te quiero un montón, creaste la escuela Rafaeliana, imitadores tuyos por todas partes”.

Otro de los artistas que también envió un mensaje fue su compatriota Julio Iglesia, el intérprete de grandes exitoso envió un cariñoso mensaje_

Julio Iglesias también envió un cariñoso mensaje a Raphael para desearle una pronta recuperación: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

Raphael está ingresado en el Hospital Clínico de Madrid, donde está siendo sometido a pruebas médicas por un aparente y transitorio episodio cerebrovascular que sufrió en el Teatro Príncipe de la capital española mientras estaba grabando el especial de Navidad del programa ‘La Revuelta’, de TVE.

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo", escribió Julio Iglesias en su perfil de Instagram.

Firmado por él mismo, el mensaje afirma: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".

"Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida", concluye el mensaje de Julio Iglesias a Raphael.

