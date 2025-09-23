Martes 23 de septiembre de 2025
El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Según reveló en la noche del sábado la cuenta de X @BenitoSpotify, la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de "en directos"

Por Ernestina García

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial
La transmisión en directo del cierre de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, ‘No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más’, batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music, informó la plataforma.

De igual manera, la producción destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina, destacó Amazon Music en un comunicado difundido hoy.

Según reveló en la noche del sábado la cuenta de X @BenitoSpotify, la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de "en directos" de los que logró en su momento el rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto ‘The POP OUT’.

La actuación del espectáculo, el 31 de su serie de conciertos se transmitió en exclusiva en Amazon Music, Prime Video y Twitch.

Aunque la empresa Amazon no ha informado la cifra final de usuarios conectados en vivo en Amazon Music, se estimaba que más de 300,000 espectadores concurrentes vieron el concierto por Twitch, un servicio de streaming de Amazon para gamers.

Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico", resaltó la empresa.

Durante el comienzo de esta semana, han comenzado a circular las supuestas cifras de espectadores. Cuentas de fanáticos del artista informan que unas 11.2 millones de espectadores vieron la última función de Bad Bunny a través de Amazon Prime Video.

La función del sábado de Bad Bunny, la 31 de su residencia de tres meses en el Coliseo de Puerto Rico, fue un lleno total, y contó con las actuaciones especiales del salsero boricua Marc Anthony interpretando junto al artista urbano ‘Preciosa’, uno de los temas más emblemáticos de los puertorriqueños.

