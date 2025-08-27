Miércoles 27 de agosto de 2025
"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Solo es su cerebro el que le falla", indicó Hemming Willis

Por Ernestina García

El actor estadounidense Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, sigue siendo "muy activo" y goza de "buena salud", según dijo su esposa, la modelo Emma Heming Willis, en una entrevista.

"Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla", indicó Hemming Willis en el adelanto de una entrevista que se publicó este martes con la periodista estadounidense Diane Sawyer.

La esposa de Willis también aseguró que pese a que el "lenguaje se le está yendo", ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor de ‘Die Hard’.

"Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", añadió.

La modelo reveló que por momentos Willis todavía muestra "destellos de su personalidad".

"Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido", contó.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, quien se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro ‘The Unexpected Journey’, una guía sobre el cuidado de personas mayores que "nació del dolor" que le causó el diagnóstico de su esposo, según explicó a la revista People. El libro estará disponible el 9 de septiembre.

Foto: redes Tallulah Willis

