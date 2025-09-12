Viernes 12 de septiembre de 2025
Farándula

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Giorgio Armani fue un influyente diseñador, empresario y filántropo italiano, nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza. Fundó su icónica empresa, Giorgio Armani S.p.A., el 24 de julio de 1975 junto a su socio Sergio Galeotti. El genio de la moda falleció el 4 de septiembre de 2025 en Milán.

Por Pasante1

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Giorgio Armani, un diseñador conocido por su perfeccionismo, dejó un plan meticuloso para el futuro de su imperio de moda fundado en 1975. Tras su fallecimiento el pasado 4 de septiembre de 2025 a los 90 años se revela una semana después su última voluntad: la compañía dejará de ser independiente. Aunque siempre se resistió a vender, su testamento ahora instruye a sus herederos a hacerlo.

Lee también: Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

El control del imperio pasará a la Fundación Giorgio Armani, cuyo consejo de administración incluye a su círculo más íntimo: sus sobrinos Roberta, Silvana y Andrea, y su socio creativo, Pantaleo "Leo" Dell’Orco, En 2016 Armani ya había establecido que sus herederos debían esperar al menos cinco años antes de una posible salida a bolsa, pero el testamento final va más allá, exigiendo una venta gradual.


Detalles del testamento y el futuro de la empresa

Las instrucciones de Armani son claras: sus herederos deberán vender una participación del 15% de la empresa en los próximos 18 meses. Luego, entre tres y cinco años después de su muerte deberán transferir un 30% a 54,9% adicional al mismo comprador. La alternativa en caso de no concretarse la venta, es una oferta pública inicial.

El testamento también especifica que se debe dar prioridad a grandes conglomerados como LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica, con quienes Armani tenía relaciones comerciales. Esta decisión, que contradice su histórica defensa de la independencia de la marca refleja su pragmatismo ante el actual panorama del mercado de lujo que atraviesa una recesión con beneficios reducidos.

Si bien el negocio generó ingresos estables en 2024 la visión de Armani era asegurar el futuro de la marca de una forma sostenible, confiando en que estos gigantes podrían mantener el valor del nombre y el archivo histórico que ha convertido a Armani en sinónimo de refinamiento.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Noticias Relacionadas

Zulia

La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

Ayer estuvimos en la 3F con calle 67.
Al Dia

Identifican al asesino del activista Charlie Kirk

El líder conservador fue trasladado a un hospital local luego del ataque
Al Dia

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

El animador marabino colgó una publicación en sus redes sociales con la bandera del Zulia como muestra de apoyo a las víctimas del suceso
Al Dia

Trump asegura que detuvieron al presunto asesino del activista Charlie Kirk: "Lo tenemos bajo custodia"

El mandatario estadounidense explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025