Domingo 10 de agosto de 2025
Farándula

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

La presentadora e influencer Chiky Bombom compartió con lágrimas su difícil experiencia al unirse al programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo

Por Ernestina García

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom
Foto: El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La presentadora e influencer Chiky Bombom, cuyo nombre real es Lissette Eduardo, compartió con lágrimas su difícil experiencia al unirse al programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo.

A pesar de su enorme éxito en las redes sociales, con más de 3 millones de seguidores, su transición a la televisión tradicional fue mucho más dura de lo que esperaba.

Presión y rechazo


Chiky Bombom explicó que desde el principio sintió una inmensa presión. Según ella, muchos esperaban que su paso por la televisión fuera fugaz. «Todo el mundo esperaba que durara 6 meses», afirmó. Su llegada fue recibida con escepticismo e incluso desprecio por parte de algunos de sus compañeros y colegas.

Según su relato, el rechazo que enfrentó se debió a un triple condicionante:

Por venir de las redes sociales: Se sentía juzgada por su origen como creadora de contenido digital, una plataforma que algunos no veían con la misma seriedad que la televisión.

Por su color de piel: La presentadora considera que el racismo jugó un papel en la forma en que fue tratada.

Por su nacionalidad: También sintió que su origen dominicano era un factor en el trato que recibía.

Críticas y miradas de desdén

La crítica más dolorosa para Chiky Bombom fue la que cuestionaba su habilidad profesional. «Me tachaban de que no sabía leer», confesó.

A pesar de los intentos de algunas colegas, como Adamari López, de brindarle apoyo y consejos técnicos, Chiky Bombom afirmó que las miradas de desdén persistían entre las presentadoras, lo que la hacía sentir fuera de lugar. «Se me quedaban mirando como: ‘¿A qué trajeron a esta mujer?’», recordó.

Su historia pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los talentos de las redes sociales al intentar establecerse en medios más tradicionales, así como los prejuicios que persisten en la industria del entretenimiento.

El productor ejecutivo Javier Cruz emergió como su salvavidas cuando tocó fondo. En su momento más frágil, Chiky llegó «destrozada» a su oficina: «Yo tenía miedo porque no sabía con quién hablar […] perdí mi musa». Cruz aplicó una terapia de shock: «Me tiró al mar sin salvavidas», metáfora de su método para hacerla florecer. La presentadora reconoce con emoción: «Él descubrió cosas en mí que yo misma no sabía que tenía». Su fe inquebrantable («Tú puedes Bombom») se convirtió en el cable a tierra que frenó su autosabotaje.

Durante seis meses, el llanto fue su rutina: «Lloraba todos los días […] era mi propia enemiga». La obsesión por demostrar su valía la desconectó de su esencia: «Me perdí a mí misma, perdí a Chiky Bombom». Las críticas internas («tú no sabes leer») la paralizaban, pero Cruz la empujó a romper límites con desafíos profesionales calculados. Hoy valora ese rigor: «Nunca le voy a fallar a él», confiesa la presentadora, agradecida por ese liderazgo que vio su potencial oculto.

El maltrato de su madrastra

La famosa ha pasado de maltrato en maltrato pues en una entrevista realtó el maltrato que recibió departe de su madrastra

En el segmento Entre Nosotras del programa de Telemundo Hoy Día tocaron un tema polémico con ayuda de la psicóloga y coach de pareja Jennifer Flórez: ¿cómo ser una buena madrastra?

Chiky Bombom comparte su mala experiencia porque le llegó al corazón a nuestra, quien de manera valiente, compartió su propia historia de vida al tener una madrastra que la maltrató.

“Este tema lo siento muy cerca porque yo viví por muchos años con una madrastra que me maltrató mucho”, expresó.

La presentadora aseguró que para tratar bien a un pequeño “tienes que llevar eso por dentro, en tu corazón… es algo que se lleva en el alma”.

“Mi madrastra estaba encizañada con mi mamá y la quería pagar conmigo. Me llamaba bestia, ella tiene que estar viendo esto, me maltrataba y me trataba súper mal y todavía de adulta yo no entiendo por qué tú lo hacías, porque yo a ti no te hice nada, ¿por qué?”, cuestionó Chiky dirigiéndose a la cámara.

Noticia al Día/Telemundo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

Avanzan aspectos jurídicos y técnicos para instalar la Zona Económica Binacional con Colombia

Avanzan aspectos jurídicos y técnicos para instalar la Zona Económica Binacional con Colombia

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Noticias Relacionadas

Nacionales

Delcy Rodríguez: EEUU pretende criminalizar el honor del presidente Maduro con recompensa en su contra

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado 9 de agosto que se pretende "criminalizar la valentía y…
Al Dia

Felipe Peláez lanzó su libro autobiográfico “Un loco enamorado de la vida” y lo consigues en Maracaibo

Este sueño, convertido en una realidad, cuenta con seis capítulos muy dinámicos e interactivos en el que propone un viaje íntimo, emocional y creativo a través de sus 20 años de trayectoria artística
Al Dia

Astolfo David: Legado de "El Parroquiano" que continúa en la gaita, presenta dos temas para la temporada 2025

Con humildad y pasión, Romero expresó el orgullo que siente al llevar el nombre de su progenitor.
Al Dia

Alicia Machado vuelve a asegurar que tuvo amoríos con Ricardo Arjona

"En el 2019, escribí un libro que ya está hecho con la gente de Simon & Schuster que tiene 28 capítulos", dijo la ex Miss Universo venezolana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025