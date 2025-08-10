El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

La presentadora e influencer Chiky Bombom, cuyo nombre real es Lissette Eduardo, compartió con lágrimas su difícil experiencia al unirse al programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo.

A pesar de su enorme éxito en las redes sociales, con más de 3 millones de seguidores, su transición a la televisión tradicional fue mucho más dura de lo que esperaba.

Presión y rechazo



Chiky Bombom explicó que desde el principio sintió una inmensa presión. Según ella, muchos esperaban que su paso por la televisión fuera fugaz. «Todo el mundo esperaba que durara 6 meses», afirmó. Su llegada fue recibida con escepticismo e incluso desprecio por parte de algunos de sus compañeros y colegas.

Según su relato, el rechazo que enfrentó se debió a un triple condicionante:

Por venir de las redes sociales: Se sentía juzgada por su origen como creadora de contenido digital, una plataforma que algunos no veían con la misma seriedad que la televisión.

Por su color de piel: La presentadora considera que el racismo jugó un papel en la forma en que fue tratada.

Por su nacionalidad: También sintió que su origen dominicano era un factor en el trato que recibía.

Críticas y miradas de desdén

La crítica más dolorosa para Chiky Bombom fue la que cuestionaba su habilidad profesional. «Me tachaban de que no sabía leer», confesó.

A pesar de los intentos de algunas colegas, como Adamari López, de brindarle apoyo y consejos técnicos, Chiky Bombom afirmó que las miradas de desdén persistían entre las presentadoras, lo que la hacía sentir fuera de lugar. «Se me quedaban mirando como: ‘¿A qué trajeron a esta mujer?’», recordó.

Su historia pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los talentos de las redes sociales al intentar establecerse en medios más tradicionales, así como los prejuicios que persisten en la industria del entretenimiento.

El productor ejecutivo Javier Cruz emergió como su salvavidas cuando tocó fondo. En su momento más frágil, Chiky llegó «destrozada» a su oficina: «Yo tenía miedo porque no sabía con quién hablar […] perdí mi musa». Cruz aplicó una terapia de shock: «Me tiró al mar sin salvavidas», metáfora de su método para hacerla florecer. La presentadora reconoce con emoción: «Él descubrió cosas en mí que yo misma no sabía que tenía». Su fe inquebrantable («Tú puedes Bombom») se convirtió en el cable a tierra que frenó su autosabotaje.

Durante seis meses, el llanto fue su rutina: «Lloraba todos los días […] era mi propia enemiga». La obsesión por demostrar su valía la desconectó de su esencia: «Me perdí a mí misma, perdí a Chiky Bombom». Las críticas internas («tú no sabes leer») la paralizaban, pero Cruz la empujó a romper límites con desafíos profesionales calculados. Hoy valora ese rigor: «Nunca le voy a fallar a él», confiesa la presentadora, agradecida por ese liderazgo que vio su potencial oculto.

El maltrato de su madrastra

La famosa ha pasado de maltrato en maltrato pues en una entrevista realtó el maltrato que recibió departe de su madrastra

En el segmento Entre Nosotras del programa de Telemundo Hoy Día tocaron un tema polémico con ayuda de la psicóloga y coach de pareja Jennifer Flórez: ¿cómo ser una buena madrastra?

Chiky Bombom comparte su mala experiencia porque le llegó al corazón a nuestra, quien de manera valiente, compartió su propia historia de vida al tener una madrastra que la maltrató.

“Este tema lo siento muy cerca porque yo viví por muchos años con una madrastra que me maltrató mucho”, expresó.

La presentadora aseguró que para tratar bien a un pequeño “tienes que llevar eso por dentro, en tu corazón… es algo que se lleva en el alma”.

“Mi madrastra estaba encizañada con mi mamá y la quería pagar conmigo. Me llamaba bestia, ella tiene que estar viendo esto, me maltrataba y me trataba súper mal y todavía de adulta yo no entiendo por qué tú lo hacías, porque yo a ti no te hice nada, ¿por qué?”, cuestionó Chiky dirigiéndose a la cámara.

