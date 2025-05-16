"Ella me pegó": Julián Gil reveló en "Secretos de Parejas" que Marjorie de Sousa lo agredió

El drama que rodeó la relación entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa vuelve a ser noticia. En esta ocasión, el actor argentino hizo fuertes declaraciones en un episodio del programa "Secretos de Parejas" de Canela TV, donde compartió detalles impactantes sobre su convivencia con la madre de su hijo Matías.

Lee también: Hija de Chiquinquirá Delgado se comprometió en las Bahamas

Durante la conversación con los presentes, Gil no dudó en describir presuntos actos de violencia física por parte de De Sousa y lo que él considera un intento de chantaje emocional, reviviendo así los difíciles momentos que llevaron a su separación y a la aún tensa situación legal por la custodia de su hijo.

"Ella me pegó": El Crudo Testimonio del episodio

En el transcurso del episodio, Julián Gil relató un presunto incidente de agresión física ocurrido en Miami. Dirigiéndose a los otros participantes, recordó vívidamente: "Ella me me pegó, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la a golpes por una ventana en Miami me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta". Este testimonio ofreció una visión sombría de la dinámica de la relación, según la perspectiva del actor.

Además del presunto acto de violencia, Julián Gil también compartió con los presentes otros factores que contribuyeron al quiebre de la pareja. En este sentido, mencionó la constante presencia de la madre de Marjorie de Sousa en la vivienda, quien supuestamente enfrentaba problemas de alcoholismo, lo que habría afectado la intimidad de la pareja.

En otro momento de la conversación, Gil describió un episodio particularmente doloroso durante la separación, donde acusó a De Sousa de intentar manipularlo emocionalmente. Citando sus palabras, “Me dijo llorando: ‘Si tú te vas, voy a entender que nos estás abandonando’".

Valeria Marín, su actual esposa, quien también participó en el programa, calificó esta acción como un claro "chantaje".

Ocho Años de Silencio en la Discusión y un Nuevo Apoyo

Durante su intervención en "Secretos de Parejas", Julián Gil expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que Marjorie de Sousa ofrezca públicamente su versión de los hechos.

Tras ocho años sin una declaración pública detallada por parte de ella, comentó: “Ella no va a decir la verdad. Llevo ocho años esperando que lo haga, y no ha tenido el valor”.

En medio de este prolongado conflicto, Gil destacó el apoyo fundamental que ha encontrado en su actual pareja, Valeria Marín. Al conversar sobre ella con los demás participantes, la describió como su "bastón más importante", agradeciendo su comprensión y apoyo incondicional.

Texto: Bleidys Sanchez/ Pasante

Noticia al Día/ Diario Milenio