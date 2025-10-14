Martes 14 de octubre de 2025
Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning, la talentosa actriz estadounidense de 27 años, sorprende a todos con su última aparición pública en el BFI London Film Festival, donde presenta su nueva película, Sentimental Value.

Elle Fanning, la talentosa actriz estadounidense de 27 años, sorprende a todos con su última aparición pública en el BFI London Film Festival, donde presenta su nueva película, Sentimental Value. Conocida por su estilo etéreo y su apuesta por el “clean look”, Fanning desafía las expectativas al optar por un maquillaje intenso que redefine completamente su imagen.

En lugar de su habitual enfoque de menos es más, la actriz brilla con un look audaz, que incluye una base bronceada y labios marcados en un cálido tono coral. Iris, experta de Studio25, comenta que esta transformación resalta una evolución en su estilo: "La piel luminosa y fresca que solía llevar ha sido reemplazada por una base más cálida que aporta dimensión al rostro". Los pómulos aparecen más definidos gracias a un contour sutil, y la textura de la piel mantiene su jugosidad, permitiendo que las pecas sean visibles.

Foto: Getty images

El maquillaje de ojos también destaca, con un delineado y sombras que incorporan un matiz azulado, aumentando la profundidad y resaltando el verde de sus ojos. Esta nueva estética no solo muestra un look más sofisticado y maduro, sino que también mantiene la frescura que caracteriza a la actriz.

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Alberto Dugarte, reconocido maquillador, señala que la elección del tono de base y su aplicación han generado un contraste visible con el cuello y el escote, restando naturalidad al acabado. Además, critica la colocación del contour, que en su opinión, crea un efecto visual de rostro caído en lugar de definir las facciones.

A pesar de las opiniones diversas, Elle Fanning ha logrado captar la atención del público y los expertos, demostrando que el maquillaje puede transformar por completo la percepción de una persona. La actriz continúa sorprendiendo en cada aparición, mostrando que el arte del maquillaje es, sin duda, una herramienta poderosa.

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Hola!

