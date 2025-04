Elton John y Madonna se reconcilian tras 20 años de enemistad

Elton John y Madonna han puesto fin a su mediática guerra, firmando la paz y mostrándose juntos en las redes sociales. Luego de años enemistados, los dos grandes del pop han dejado de lado sus diferencias en un encuentro histórico en el backstage del programa Saturday Night Live.

La reconciliación entre Madonna y Elton John se da en medio del delicado estado de salud del cantante, quien poco a poco ha ido perdiendo la vista.

A través de sus redes sociales, Madonna reveló cómo se dio ese encuentro tan esperado por sus fans.

La intérprete de 66 años contó que el pasado fin de semana, al saber que Elton estaría en el programa, grabando en el Estudio 8H, en Nueva York, no dudó un segundo y fue a verlo. "¡Por fin enterramos el hacha! ¡Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana! ¡WOW!", se lee en las primeras líneas de su mensaje, dando a entender que han quedado atrás las fricciones entre ellos.

En ese mensaje conciliador, Madonna habló de las diferencias que surgieron entre ambos. "Durante décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Me dijeron que Elton John era el artista invitado en SNL y decidí ir".

"Necesitaba ir tras bambalinas y confrontarlo. Cuando lo conocí, lo primero que dijo fue ‘Perdóname’ y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando", agregó. "Entonces me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se cerrara!".

Ante tan bellas palabras, el músico de 78 años comentó la publicación de ‘La Reina del Pop’, agradeciendo su visita al foro y por su perdón.

"Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi boca. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas. También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente".

"Agradezco que podamos seguir adelante. 🙏🏻🚀 Me angustia cada vez más la división que hay en nuestro mundo en este momento", agregó el intérprete. Incluso, la invitó a ‘unir fuerzas’ para apoyar a las comunidades más necesitadas. "Tanto tú como yo hemos sido aceptados y abrazados incondicionalmente por comunidades amenazadas en todo el mundo. Si unimos fuerzas, espero que podamos lograr grandes cosas para quienes realmente necesitan apoyo. ¡Y que te diviertas mucho haciéndolo!.

La fotografía de los íconos de la música se llenó de ‘me gusta’ en cuestión de minutos. Varias ‘celebs’ como Ricky Martin, Lauren Sánchez, Thalía, Sabrina Carpenter, entre otros, reaccionaron a la publicación, realizada en el perfil de Madonna.

Lee también: Madonna reaparece en redes sociales: "Volveré a estar con ustedes lo antes posible"

Noticia al Día/Información de Hola Tv