Emily de Love is Blind denunció a su pareja, Santiago Martínez, por violencia de género

La exparticipante de Love is Blind Argentina (Netflix), Emily Ceco, denunció a su esposo Santiago Martínez por violencia de género este jueves 13 de febrero en el streaming ‘Bondi’.

La joven contó que su pareja abusó verbalmente de ella, la golpeó brutalmente y ella terminó escapándose de la casa que compartían. Cabe destacar que en las últimas horas se habían dado a conocer rumores sobre la separación.

"Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (…) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, explicó y mostró las marcas que le quedaron en los brazos y el moretón del ojo izquierdo.

Ceco contó que, tras lo que pasó, Santiago no la dejaba salir de la casa. Emily relató que, por miedo, le hizo creer que se iba a quedar, que lo iba a perdonar y que no iba a denunciarlo: “Fingí hasta el domingo a la tarde que estaba todo bien”.

El domingo a la tarde, cuando Santiago salió a sacar la basura, se comunicó con su hermana para pedirle ayuda y le mostró como tenía la cara. Le pidió un auto y cuando encontró la oportunidad, se fue de su casa con la ropa que tenía puesta y las llaves: “Me escapé de mi casa y con mucho miedo”.

Cabe destacar que personas ligadas a la televisión han mostrado su apoyo a Emily y varios usuarios de las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la denuncia de Ceco y, quienes vieron en reality, recordaron cuestionables actitudes que tuvo Santiago.

Noticia al Dia / La Nación