Martes 02 de septiembre de 2025
Farándula

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Debido a la enfermedad de Bruce, Emma decidió enfrentar las críticas de su decisión con respecto a internarlo en un centro clínico

Por Pasante1

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis
Foto. Foto Hola
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Emma Heming, esposa del reconocido actor Bruce Willis, enfrenta con valentía las críticas tras la difícil decisión de trasladar a Bruce a un centro especializado donde recibe cuidados permanentes debido al avance de su enfermedad.

Lee también: Bruce Willis sigue siendo "duro de matar"

En un emotivo testimonio durante el especial de la ABC Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Heming explicó que la decisión fue tomada pensando en el bienestar tanto del actor como de sus hijas, priorizando un entorno seguro y adecuado ante el deterioro de su salud.

La modelo y empresaria, consciente de la carga emocional que representa esta etapa, compartió cómo en el pasado llegó a aislar a sus hijas para proteger a Bruce del ruido, en un sacrificio familiar que refleja la complejidad de cuidar a un ser querido con una enfermedad como la demencia frontotemporal. Emma defendió el papel fundamental de los cuidadores, lamentando la rapidez con que muchas veces se juzga su labor sin entender las experiencias vividas en el día a día.

La firmeza de Emma Heming

Con firmeza, Emma Heming destacó la importancia de compartir estas realidades para generar conciencia y empatía hacia quienes enfrentan situaciones similares. En sus palabras resonó un mensaje de comprensión: “Nada cambia una opinión tan poderosamente como vivir una experiencia”.

Su testimonio, además, ha sido respaldado con cariño y gratitud por Tallulah Willis, hija de Bruce y Demi Moore, quien expresó su admiración hacia Emma por la dedicación y amor hacia la familia.

Bruce Willis, tras anunciar su retiro en 2022 debido a la afasia y posterior diagnóstico de demencia frontotemporal, continúa recibiendo atención constante por parte de su familia, en un delicado proceso que exige fortaleza y unidad. La apertura de la familia Willis ante el público ofrece una valiosa lección sobre la realidad y el respeto que merecen quienes atraviesan esta difícil lucha.

Noticia al Dia/ Hola/ Andrea Barrueta (Pasante)

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Trump: EEUU atacó un

Trump: EEUU atacó un "barco con drogas" que salía de Venezuela

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

David Martínez no estará disponible para el juego ante Argentina

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Luis García vuelve al montículo con victoria ante Angelinos

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

La pila bautismal en la que José Gregorio Hernández recibió el santo sacramento tiene 160 años

Noticias Relacionadas

Sucesos

Capturan a tres delincuentes solicitados por extorsión en Zulia y Carabobo

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco, destacando que la primera captura se ejecutó en Maracaibo, donde fue aprehendido Gabriel Enrique Vargas Mendoza (34), en la urbanización Altos de Sol Amado, en la zona oeste de la ciudad.

Al Dia

Kevin Costner vuelve a encontrar el amor: su novia sorprende por el parecido con su exesposa

la notable semejanza física entre Kelly y Christine Baumgartner, la exesposa de Costner. Ambas mujeres comparten rasgos faciales similares y son rubias, además de tener una diferencia de edad de aproximadamente veinte años con el actor.
Farándula

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

El servicio de taxi autónomo comercial, Waymo One, comenzó a operar al público en 2020.
Entretenimiento

¡Irreconocible! The Rock causa impacto con su nueva apariencia física

"The Rock" interpretará a Mark Kerr, histórico peleador de la UFC

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025