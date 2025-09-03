Miércoles 03 de septiembre de 2025
Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Este acontecimiento generó una oleada de emoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo nacional

Por Ernestina García

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques
Foto: Emma Rabbe
El regreso de Emma Rabbe a Venezuela después de pasar diez años residenciada en Canadá es viral en redes sociales. Este acontecimiento generó una oleada de emoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo nacional, que la recuerda como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión venezolana en la década de los 90.

Rabbe compartió la noticia de su regreso con un emotivo mensaje que refleja su profunda conexión con su país natal: «Hoy regreso a mi Venezuela después de 10 años y es imposible evitar sentir nostalgia y alegría a la vez, porque es mi bandera, son mis estrellas, es mi país».

Una de las cosas que conmovió es el video de su casa en el que se ve junto a su esposo Daniel Alvarado.

La actriz de 56 años, conocida por su carisma y talento, también ha compartido imágenes de su estancia en los hermosos cayos venezolanos, donde ha estado disfrutando de unas vacaciones que marcan su reencuentro con la tierra que la vio nacer. Su regreso no solo es un momento significativo para ella, sino también para sus seguidores, quienes han expresado su alegría y apoyo a través de las redes sociales.

Emma Rabbe se suma así a la lista de artistas que han decidido regresar a Venezuela, contribuyendo a revitalizar el panorama cultural del país y reafirmando su amor por sus raíces.

Noticia al Día/RRSS

