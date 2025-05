Emotiva carta de Rocío Dúrcal a su hijo recién nacido: Antonio murió a los 40 años en 2014

Rocío Dúrcal, además de cantar, escribía con mucho sentimiento. Encontramos esta carta suya:

Esta noche, mientras dormía mi hijo y yo velaba su sueño, he sentido la imperiosa necesidad de escribirle una carta: esta carta.

Es hermoso mirarte. Todas tus muecas, gestos y sonrisas me hacen reír y me llenan de enormes deseos de besarte, besarte y besarte. De pronto, me pongo triste, ¿sabes? Te miro y siento ganas locas de llorar. Ayer lo hice, sin ir más lejos. No sé explicarlo, pero me parece como si nos hubieran abandonado y solo estuviéramos tú y yo en el mundo. Me apetece cogerte en brazos, llorar, llorar y llorar. ¿Sabes? Con tu hermana me pasó lo mismo. A propósito, estoy muy contenta de poder quereros a los dos. Se me hacía muy difícil, pero es fabuloso ahora.

Mientras estoy aquí, en el sanatorio, no me acostumbro a que por la noche te lleven al nido. Siempre te acompaño hasta la puerta. Me da miedo quedarme sola. No es que no vayas a volver, pero no sé, no me gusta.

Quiero estar ya en casa y, por la noche, mirarte igual que lo hago de día. Me siento más tranquila. No creas que el teneros, el que vengáis al mundo, es tan fácil. Es una responsabilidad muy grande. No lo entiendes. A lo mejor de mayor tampoco. Pero no importa. Tú compensas con lo más maravilloso del mundo. Todos los sacrificios, todos los sustos, todas las angustias no son nada. Si supieras lo bonito que es verte crecer, hablar, pensar, pedir… Todo, todo es precioso. No quiero pensar más. Solo te sigo mirando y besando. No me canso. Eres tan pequeño, tan indefenso… ¡Te quiero, hijo!

Tu madre,

Rocío

Con recortesdejosue