Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

“Empoderada”, sencillo inédito de Paola Martínez con el que enaltece a las mujeres

Informó que tiene dos años y medio interpretando el género del vallenato y que se inspira en Patricia Teherán

Por Ernestina García

La reina del vallenato femenino, Paola Martínez, presenta su primer sencillo inédito: "Empoderada". Esta canción promete convertirse en un himno para las mujeres, enalteciendo su fuerza y valor.

Lee también: Silvestre Dangond sigue disfrutando su estadía en La Guajira colombiana

En una visita a Noticia al Día, la cantautora de Barquisimeto anunció que este sencillo es parte de su LP de 12 temas. "Este tema enaltece a las mujeres valientes que se aman y se valoran", expresó Martínez. El lanzamiento de "Empoderada" marca un antes y un después en su carrera, consolidando su talento con composiciones propias después de haber iniciado con exitosos covers.

Paola Martínez coescribió "Empoderada" con Dylan Suárez, basándose en una experiencia personal. La letra refleja situaciones actuales en las relaciones de pareja y la vida cotidiana, lo que le ha permitido conectar con el público y llevar el vallenato femenino a su máximo esplendor. Según la artista, el tema es un mensaje poderoso, y espera poder presentarlo en un show en Maracaibo en octubre.

Con arreglos del productor Carlos Rincón (R3), "Empoderada" es la carta de presentación de su álbum debut. Este trabajo incluirá 12 temas con los que muchas personas se sentirán identificadas, ya que Martínez no solo le canta a las mujeres empoderadas, sino también a aquellas que han sufrido por desamor y a las que creen en el amor.

"Empoderada" está generando un gran movimiento en redes sociales y entre los amantes del vallenato, quienes esperaban una artista que interpretara temas cercanos a las nuevas generaciones y que enalteciera la figura de la mujer.

Noticia al Día/

Fotos y videos: Wilberth Marval

