La reconocida actriz y presentadora venezolana Viviana Gibelli compartió recientemente una experiencia que parece sacada de una película de ciencia ficción: un viaje en un vehículo completamente autónomo. Acompañada por sus hijos, Gibelli se subió a uno de los autos de la empresa Waymo en las emblemáticas y empinadas calles de San Francisco-California, un viaje que documentó en sus redes sociales con una mezcla de fascinación y nerviosismo.

Durante el trayecto, Gibelli describió la experiencia como un vistazo al futuro, señalando que estos vehículos sin conductor ya son común en la ciudad. A pesar de la modernidad del servicio, no dudó en hacer algunas observaciones sobre las diferencias que encontró en comparación con los taxis tradicionales.

Entre sus comentarios, destacó la falta de interacción humana, algo que contrastó con las habituales conversaciones que se tienen con un conductor. La presentadora también ofreció algunos detalles prácticos sobre el servicio, mencionando que la carrera, que duró 25 minutos, tuvo un costo de 37 dólares y que el vehículo contaba con un sistema de seguridad que avisa si alguien se quita el cinturón.

La aventura de Viviana Gibelli no solo ofrece una visión personal de la tecnología emergente, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo los avances tecnológicos están redefiniendo las experiencias cotidianas, incluso algo tan simple como un viaje en taxi.

José Manuel Montiel / Pasante

Noticia al Día