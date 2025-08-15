Viernes 15 de agosto de 2025
Farándula

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

El público zuliano lo aplaudió y muchos se sorprendieron al saber que desde el 2024 es Cristiano evangélico

Por Ernestina García

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió
Foto Wilberth Marval
El talentoso cantante zuliano Enio López, ex vocalista de la recordada agrupación Tecupae, tuvo una exitosa participación en la gala final del Miss Zulia 2025. El público que llenó el Teatro Baralt lo recibió con calurosos aplausos, reconociendo su gran talento.

En el 2012, Enio formó el dúo Enio y José Ignacio, popularizando temas de merengue y vallenato como "Darte amor", "Rozar tu piel", "Estar conmigo" y "Lo que me gustó", que los llevaron a los primeros lugares de las listas de música en Venezuela.

En 2014, el artista se estableció en República Dominicana para promocionar su sencillo "Vuela Conmigo", pero una polémica generada por falsas declaraciones en televisión le hizo vivir una mala experiencia.

Desde entonces, Enio se ha confesado seguidor de Jesucristo, y en sus redes sociales se le puede ver adorando y cantando para Él junto a su familia.

Actualmente, el cantante ofrece a sus seguidores un nuevo proyecto musical llamado Enio, La Fórmula, con el que sigue en los escenarios mostrando lo mejor de su talento.

Noticia al Día

Temas:

