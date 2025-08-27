Miércoles 27 de agosto de 2025
Farándula

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

La bella familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova espera a un nuevo integrante.

Por Ernestina García

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo
El clan del cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova muy pronto tendrá un nuevo integrante, pues la querida pareja se encuentra a la espera de su cuarto hijo.

Las dos estrellas, quienes son padres de Nicholas, Lucy y Mary, se convertirán en padres una vez más a finales de este 2025, según lo confirmó una fuente cercana a la familia en declaraciones para la revista ¡Hola!

El artista de 50 años y la exatleta de 44 se han transformado en una de las parejas más queridas y estables en el mundo del entretenimiento. Puede que parte del secreto de su exitosa relación radique en que han hecho todo lo posible para mantener su vida personal fuera del ojo público.

Según se reveló, los dos tortolitos están “muy ilusionados” por este nuevo embarazo de Anna, quien durante meses hizo un muy buen trabajo en ocultar su pancita. Pero unas recientes imágenes captadas por los paparazzi prendieron las alarmas sobre una posible visita de la cigüeña.

Hace tan solo unos días, la estrella del mundo del deporte fue vista en la ciudad de Miami llevando a sus tres retoños al colegio. Su look deportivo y muy holgado no pasó desapercibido, desatando rumores sobre un posible bebito en camino.

En el 2001, Iglesias y Kournikova iniciaron su romance luego de que el cantante español invitara a la tenista para ser protagonista del video de su canción “Escape”. La química era innegable y sintieron el flechazo de Cupido. De inmediato se transformó en uno de los amores idílicos del espectáculo, ya que los dos eran en aquel entonces dos de los solteros más codiciados.

Noticia al Día/people/Hola

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

