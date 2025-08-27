Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

El clan del cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova muy pronto tendrá un nuevo integrante, pues la querida pareja se encuentra a la espera de su cuarto hijo.

Las dos estrellas, quienes son padres de Nicholas, Lucy y Mary, se convertirán en padres una vez más a finales de este 2025, según lo confirmó una fuente cercana a la familia en declaraciones para la revista ¡Hola!

El artista de 50 años y la exatleta de 44 se han transformado en una de las parejas más queridas y estables en el mundo del entretenimiento. Puede que parte del secreto de su exitosa relación radique en que han hecho todo lo posible para mantener su vida personal fuera del ojo público.

Según se reveló, los dos tortolitos están “muy ilusionados” por este nuevo embarazo de Anna, quien durante meses hizo un muy buen trabajo en ocultar su pancita. Pero unas recientes imágenes captadas por los paparazzi prendieron las alarmas sobre una posible visita de la cigüeña.

Hace tan solo unos días, la estrella del mundo del deporte fue vista en la ciudad de Miami llevando a sus tres retoños al colegio. Su look deportivo y muy holgado no pasó desapercibido, desatando rumores sobre un posible bebito en camino.

En el 2001, Iglesias y Kournikova iniciaron su romance luego de que el cantante español invitara a la tenista para ser protagonista del video de su canción “Escape”. La química era innegable y sintieron el flechazo de Cupido. De inmediato se transformó en uno de los amores idílicos del espectáculo, ya que los dos eran en aquel entonces dos de los solteros más codiciados.

Noticia al Día/people/Hola