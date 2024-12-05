Eroy Chacín e Ingrid Alexandrescu celebran su cumpleaños este 5-Dic

Dos grandes de la gaita zuliana cumplen años, Eroy Chacín e Ingrid Alexandrescu.

Fue un 5 de diciembre de 1953 nació el extraordinario solista Eroyn Chacín @eroychacin1 quien inició su carrera con los conjuntos Los Luceros de San Miguel, Los Vikingos y Los Canarios, en 1970 se unió la agrupación Los Pardos.

Eroy es considerado en la actualidad como uno de los mejores solistas de nuestra gaita, ha pertenecido a las filas de Maracaibo en Grande, Estrellas del Zulia, Los Flumimenses, Auténtico Saladillo, Grupo Empedrao, Amor y Gaita, Sabrosísimo, Los Zagales del Padre Vílchez, Gaiterosos, Gaiteros de Pillopo y Tren Gaitero, Iluminación Gaita y Show.

En su potente voz resaltamos los temas “Al Zulia Doy”, “La típica gaita vieja”, “Vivencias”, “La gaita del Empedrao”, “Chinata”, “Chiquinquireña”, “La gloria de un parrandón”, “La bejuquera”, “Un zuliano de esos”, “Jochao”, “Record Guinnes”, “El Barrio Emparrandao” otros.

También celebra su nacimiento Ingrid Cristina Alexandrescu Müller Solista y Profesora de Idiomas, nace el 5 de diciembre de 1953 en Maracaibo.

Se inició como corista de Rincón Morales en 1979 e ingresó al Grupo Nuevo y desde el año 1980 formó filas en el conjunto Elite Gaitera, dónde permaneció hasta 1998, ganó el concurso Reina de la Gaita en el año 1983, en su voz recordamos los éxitos “Dos Cunas”, “Nuestros Cantares”, “Así es la Vida”, “Las pequeñas cosas”, “La gaita que llevo dentro”, “La creación”, “Mi mundo cambió”, “Nuestro edén”, “Las pequeñas cosas”, “Te amaré”, “La cabecera”, entre otros.

Noticia al Día/