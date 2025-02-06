Esposa de Daddy Yankee entrega documentos de las corporaciones para poner fin a pleito

Mireddys González, actual esposa de Daddy Yankee, informó este jueves que entregó todos los documentos relacionados a las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc., lo que podría poner fin al pleito entre ambos.

Así lo comunicó González al Tribunal de San Juan, encargado del caso, a través de su representación legal, compuesta por los abogados Roberto Alonso y Mariel Colón.

La moción indica que se está remitiendo por correo electrónico a los abogados del cantante una "carta gerencial" atendiendo "todos los asuntos que le fueron requeridos por aquellos en relación con el estado de las corporaciones que antes administraban", según publicaron los medios puertorriqueños.

"Las comparecientes (González y su hermana Ayeicha) entienden que ya han descargado toda su responsabilidad bajo los acuerdos alcanzados que le sirvieron de fundamento para la sentencia dictada en este caso, pues ya han informado y/o entregado todo lo que estas pueden ofrecer, entregar o comunicar en relación a las corporaciones en cuestión", continúa el texto.

Por ello, consideran que es "innecesario" la comparecencia de las partes, señalada para este mes de febrero.

Entre los documentos que reclamaba Daddy Yankee que faltaban, figuraban contratos relacionados con giras y otros asuntos empresariales.

La defensa del cantante aseguró en su momento que daría por concluida la controversia si se entregaban todos los documentos.

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

Los hechos ocurrieron después de que Daddy Yankee confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

A finales de enero pasado, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, para "ordenar" sus corporaciones.

Noticia al Día / EFE