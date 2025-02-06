Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Esposa de Daddy Yankee entrega documentos de las corporaciones para poner fin a pleito

Así lo comunicó González al Tribunal de San Juan, encargado del caso, a través de su representación legal, compuesta por los abogados Roberto Alonso y Mariel Colón

Por Andrea Guerrero

Foto: agencia
Mireddys González, actual esposa de Daddy Yankee, informó este jueves que entregó todos los documentos relacionados a las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc., lo que podría poner fin al pleito entre ambos.

Así lo comunicó González al Tribunal de San Juan, encargado del caso, a través de su representación legal, compuesta por los abogados Roberto Alonso y Mariel Colón.

La moción indica que se está remitiendo por correo electrónico a los abogados del cantante una "carta gerencial" atendiendo "todos los asuntos que le fueron requeridos por aquellos en relación con el estado de las corporaciones que antes administraban", según publicaron los medios puertorriqueños.

"Las comparecientes (González y su hermana Ayeicha) entienden que ya han descargado toda su responsabilidad bajo los acuerdos alcanzados que le sirvieron de fundamento para la sentencia dictada en este caso, pues ya han informado y/o entregado todo lo que estas pueden ofrecer, entregar o comunicar en relación a las corporaciones en cuestión", continúa el texto.

Por ello, consideran que es "innecesario" la comparecencia de las partes, señalada para este mes de febrero.

Entre los documentos que reclamaba Daddy Yankee que faltaban, figuraban contratos relacionados con giras y otros asuntos empresariales.

La defensa del cantante aseguró en su momento que daría por concluida la controversia si se entregaban todos los documentos.

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

Los hechos ocurrieron después de que Daddy Yankee confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

A finales de enero pasado, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, para "ordenar" sus corporaciones.

Noticia al Día / EFE

Temas:

Última Hora

Despliegan vacunación en zonas fronterizas: Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas

Histórico: Por primera vez Miss Palestina participará en el certamen de Miss Universo en noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Noticias Relacionadas

Al Dia

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Por primera vez Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá, el próximo 25 de septiembre.
Sucesos

FANB desmanteló astillero clandestino en la Guajira venezolana

En el lugar, habilitado en medio de densos manglares para no ser descubierto con drones o aviones, las autoridades castrenses localizaron una gran cantidad de materiales y herramientas, con las que se fabrican embarcaciones semi sumergibles de madera o fibra de vidrio.
Farándula

Histórico: Por primera vez Miss Palestina participará en el certamen de Miss Universo en noviembre de 2025

Ayoub se unirá a competidoras de más de 130 países y territorios en la 74.ª final de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
Al Dia

Patinadores zulianos conquistan Colombia con nueve medallas

Tres de plata y seis doradas fue la cosecha conquistada por Sebastián Sánchez, Alanis Hernández y César Montoya

