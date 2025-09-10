Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Esta es la moda ahora

Emilia Mernes ha rescatado un accesorio icónico de los 2000: la vincha ancha, que se ha convertido en un elemento clave para completar los looks Y2K en la actualidad. Este complemento no solo aporta un aire nostálgico, sino que también transforma cualquier outfit en un verdadero statement de estilo.

Por Pasante1

Emilia Mernes ha rescatado un accesorio icónico de los 2000. La vincha ancha, que se ha convertido en un elemento clave para completar los looks Y2K en la actualidad. Este complemento no solo aporta un aire nostálgico, sino que también transforma cualquier outfit en un verdadero statement de estilo.

La forma de llevarla es simple, pero efectiva: lo ideal es que sea lo más ancha posible y se coloque cerca de la frente, con dos mechones de cabello que enmarquen el rostro. Así, la Generación Z ha adoptado este estilo, inspirándose en la estética Y2K y en referentes de moda contemporáneos.

Emilia Mernes, con un look sporty, combina una vincha ancha negra con un conjunto urbano de Adidas en tonos púrpuras. Su jogger oversize de cintura alta y campera deportiva abierta, que deja ver un top negro, se complementa perfectamente con la vincha, que acentúa su rostro y aporta un toque retro. Este estilo mezcla comodidad con un aire chic, ideal para la juventud actual que busca convertir lo básico en moda.

La vincha ancha ya había hecho su aparición en pasarelas, llevada por figuras como Bella Hadid en diversas versiones. Marcas de renombre como Miu, Gucci y Junya Watanabe también han incorporado este revival en sus colecciones, presentando propuestas que van desde lo minimalista hasta lo glamuroso, siempre con guiños a la estética Y2K.

La vincha ancha no solo es un accesorio, sino un símbolo de la fusión entre nostalgia y modernidad que caracteriza a la moda de la Generación Z

La vincha ancha, que alguna vez fue un símbolo de estilo en los años 2000, ha encontrado su camino de regreso gracias a la influencia de artistas como Emilia Mernes y Bella Hadid

Este accesorio no solo revive la nostalgia de una época pasada, sino que también se reinventa para adaptarse a las tendencias actuales. Con su capacidad para elevar un look casual a uno más estilizado, la vincha se ha convertido en un favorito entre los jóvenes, quienes buscan expresar su individualidad y amor por la moda retro.

