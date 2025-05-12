Estas estrellas mexicanas se apoderan los domingos del prime time de Univision en el game show musical Juego de voces

Los cantantes Lucero, Mijares, Lucerito, Yuri y Emmanuel protagonizan el game show musical Juego de voces, que se transmite cada domingo en el prime time de Univision.

En este programa, los artistas se enfrentan en emocionantes duelos de canto llenos de sorpresas.

La segunda temporada del programa ofrece novedades, diversión y momentos emocionantes con todos los participantes y la conductora Angélica Vale.

Esta temporada consta de diez emisiones, en las que se enfrentan dos equipos: Las Leyendas, integrado por Yuri, Lucero, Emmanuel y Mijares, y Las nuevas estrellas, conformado por María León, Yahir, Alexander Acha y Lucerito Mijares.

El público presente en el foro será el encargado de decidir qué equipo es el favorito en cada emisión.

Este domingo 11 de mayo, hicieron homenaje a Lucero por ser una madre ejemplar.

Noticia al Día/Televisa