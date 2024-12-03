Este 04-Dic es la gala final del Miss Teen Zulia 2024 en Maracaibo

Este miércoles cuatro de diciembre se llevará a cabo en Maracaibo la gala final del certamen Miss Teen Zulia 2024, en el cual un jurado calificado seleccionará tres candidatas para representar a la región en el Miss Teen Venezuela a celebrarse próximamente en la Isla de Margarita.

El evento iniciará desde las nueve de la noche y tendrá lugar en las instalaciones del hotel Kristoff, ubicado en la avenida 8 (Santa Rita), dónde nueve hermosas y espectaculares chicas en representación de varios municipios del Zulia, competirán para obtener la preciada banda y posiblemente sean seleccionadas Miss Teen Península Guajira y Miss Teen Costa Oriental del Lago.

Entre las bellas y entusiastas candidatas destaca Barbara Nasti (16), por el municipio Catatumbo, Marian López (20) por Santa Rita, estudiante del décimo semestre de Comunicacion Social, Valentina Piters (18) por Cabimas, Patricia Leal (14) por Sucre ganadora de la banda Miss Teen Prensa por su buen manejo de la oratoria y Jennibert Céspedes, en representación de San Francisco, elegida como Miss Teen Talento.

También participarán Yorgelis González (16) por el municipio Guajira, Nicole Méndez (16) por Maracaibo y Barbara Araújo (15) por Miranda, todas bajo la dirección de Daniel Cuéllar, encargado de prepararlas con clases de pasarela, baile, coreografía, oratoria y expresión corporal para este importante certamen. La ganadora será coronada por la bella Alicia Cabrera, actual Miss Teen Zulia.

El Miss Teen Zulia está considerado el certamen regional más importante del occidente del país en lo que se refiere a la categoría Teen (adolescente), ya que a la chica ganadora se le abre un abanico de oportunidades para proyectarse como modelo, puede concursar para el Miss Zulia y luego optar como candidata al Miss Venezuela.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Rosell Oberto